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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da aşırı sağcı tehdit istifa getirdi

Almanya'nın doğusundaki Tröglitz'de belde belediye başkanı Markus Nierth aşırı sağcıların tehdidi üzerine görevinden istifa etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller olaya tepki gösterdi.

10 Mart 2015 14:06


Bağımsız belediye başkanı Markus Nierth, beldeye 40 mültecinin yerleştirileceği planının açıklanması üzerine aşırı sağcı grupların tepkisini çekti. Aşırı sağcılar, Markus Nierth'in evinde sona erecek bir "gezinti"nin duyurusunu yapınca Nierth görevinden ayrıldığını açıkladı. Markus Nierth, yetkili birimler, komşular ve siyasi parti temsilcileri tarafından yalnız bırakıldığını açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, belediye başkanı Markus Nierth'in kaygılarını anlayışla karşıladığını söyledi. Fahimi, aşırı sağcı çevrelerin girişimleri karşısında yetkililerin harekete geçmemesinin Nierth'i çaresizliğe sevk ettiğini belirtti. Yasmin Fahimi, "Azınlıkların haklarıyla ilgilendiği ve Neonazilerin karşısında durduğu için kimse görevinden ayrılmamalı" görüşünü dile getirdi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, siyaset ve sivil toplum temsilcilerini harekete geçmeye çağırdı. Cem Özdemir, "Bir demokratik hukuk devletinde, göreve seçilerek gelmiş bir belediye başkanı aşırı bir grubun baskısı altında kendini güvende hissetmiyorsa tüm alarm zilleri çalmalıdır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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