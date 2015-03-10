Almanya'da aşırı sağcı tehdit istifa getirdi



Bağımsız belediye başkanı Markus Nierth, beldeye 40 mültecinin yerleştirileceği planının açıklanması üzerine aşırı sağcı grupların tepkisini çekti. Aşırı sağcılar, Markus Nierth'in evinde sona erecek bir "gezinti"nin duyurusunu yapınca Nierth görevinden ayrıldığını açıkladı. Markus Nierth, yetkili birimler, komşular ve siyasi parti temsilcileri tarafından yalnız bırakıldığını açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Yasmin Fahimi, belediye başkanı Markus Nierth'in kaygılarını anlayışla karşıladığını söyledi. Fahimi, aşırı sağcı çevrelerin girişimleri karşısında yetkililerin harekete geçmemesinin Nierth'i çaresizliğe sevk ettiğini belirtti. Yasmin Fahimi, "Azınlıkların haklarıyla ilgilendiği ve Neonazilerin karşısında durduğu için kimse görevinden ayrılmamalı" görüşünü dile getirdi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, siyaset ve sivil toplum temsilcilerini harekete geçmeye çağırdı. Cem Özdemir, "Bir demokratik hukuk devletinde, göreve seçilerek gelmiş bir belediye başkanı aşırı bir grubun baskısı altında kendini güvende hissetmiyorsa tüm alarm zilleri çalmalıdır" dedi.