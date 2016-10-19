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BBC Türkçe

Almanya'da 'aşırı sağcı saldırgan' polise ateş açtı

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde polise ateş açan 49 yaşındaki saldırgan yakalandı. Dört polis yaralandı.

19 Ekim 2016 20:42

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde polise ateş açan 49 yaşındaki saldırgan yakalandı. Dört polis yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamada, saldırganın ruhsatlı silahını teslim etmesi istendiğinde ateş açmaya başladığı belirtildi.

Alman DPA haber ajansı, iki polis memurunun açılan ateş sonucu yaralandığını bildirdi. Ajans ayrıca, iki memurun daha yaralandığını duyurdu ancak haberde bu polislerin nasıl yaralandıklarına ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.

Saldırganın aşırı sağcı Reichsbuerger grubuna üye olduğu belirtiliyor. Bu grup, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan cumhuriyeti tanımıyor ve savaş dönemindeki Alman imparatorluğunun varlığını halen koruduğuna inanıyor.

Bavyera İçişleri Bakanlığı, saldırganın yasal olarak 30 adet silah için ruhsatının bulunduğunu ancak "güvenilir" bir silah sahibi olarak görülmediğini açıkladı.

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