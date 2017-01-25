Almanya’da aşırı sağ alarmı

Almanya'da polis, altı eyalette aşırı sağcı bir terör örgütüyle ilişkili olduğundan şüphelenilen toplam on iki ayrı eve ve farklı mekanlara baskın düzenledi. Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt ve Baden Württemberg eyaletlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 polisin görev aldığı baskınlarda şüphelilerin evlerinin arandığı bildirildi.

Alman haber ajansı dpa, soruşturmaların merkezinde "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) hareketinin bir üyesinin bulunduğunu açıkladı. Söz konusu kişinin silah ve mühimmata sahip bir terör örgütü kurduğu iddia ediliyor. Karlsruhe'de yetkililer, Yahudilere ve sığınmacılara yönelik saldırı planları bulunduğu tahmin edilen örgütün planlarına ilişkin somut kanıtlara ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Aşırı sağcı çevreler genişliyor

Öte yandan Tagesspiegel'de yer alan bir haber Almanya'da aşırı sağ çevreleri giderek büyüdüğünü ve militanlaştığını ortaya koydu. Güvenlik çevrelerinin verilerine dayandırılan haberde geçen yıl içinde şiddet odaklı aşırı sağcıların sayısı 12 bin 100‘e yükseldiği belirtildi.

Haberde 2015 yılında sayıları 22 bin 600 olarak tahmin edilan aşırı sağcıların 11 bin 800'ünün şiddete eğilimli olduğu, 2016 yılında da sayıları yaklaşık 23 bine çıkan aşırı sağcıların yarısından fazlasının şiddet eğilimi gösterdiği vurgulandı.

Güvenlik uzmanları, aşırı sağ çevrelerde "agresif tutumun giderek arttığına" işaret ederken, bu çevrelerin bütününün görünürlük ve gözlemlenebilirliğinin giderek daha da zorlaştığını vurguluyor.

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AFP/dpa/SÖ/HS