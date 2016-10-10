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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da aranan terör zanlısı yakalandı

Almanya'nın Chemnitz kentindeki operasyonda patlayıcı madde ele geçirilmesinin ardından, saldırı planları yaptığından şüphelenilen Suriyeli zanlının yakalandığı açıklandı.

10 Ekim 2016 12:24

Saksonya eyaleti emniyet teşkilatının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kimliği Jaber Albakr olarak açıklanan Suriyelinin yakalandığı belirtildi. "Çok yorulduk ama mutluyuz" denilen açıklamada zanlının Leipzig'de ele geçirildiği kaydedildi.

Zanlının Leipzig'in Paunsdorf semtinde bir evde yakalandığı belirtildi. Albakr'ın gecelemek için ricada bulunduğu iki Suriyelinin evinde ele geçirildiği belirtildi.

Chemnitz'de Cumartesi günü düzenlenen operasyonda polis bir apartman dairesinde yaklaşık 100 gram patlayıcı madde ele geçirmişti. Polis, evde kaldığı belirtilen 22 yaşındaki Suriyeli zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatmış, Chemnitz'de pazar günü yapılan operasyonda zanlı güvenlik güçlerinin elinden kıl payı kaçmıştı. Polis sözcüsü, operasyon sırasında uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu. Chemnitz'deki operasyonun ardından yakalanan üç zanlıdan ikisi pazar günü serbest bırakılmıştı. Daireyi kiralayan kişi olduğu tespit edilen diğer zanlı ise suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Zanlı ve olası hedefi hakkındaki iddialar

Zanlının 2015 yılında Almanya'ya geldiği ve mülteci olarak kabul edildiği belirlendi. Bild gazetesinin, polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde zanlıya IŞİD milisleri tarafından eğitim verildiği iddia edildi.

Olası saldırının nereyi hedeflemiş olabileceği ise belirsizliğini koruyor. Haber portalı Focus'un olası saldırının havalimanlarını hedeflediği iddiasına ilişkin olarak emniyet ve istihbarat yetkilileri açıklama yapmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/NH/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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