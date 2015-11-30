Almanya'da anti IŞİD harekatı hazırlığı



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen kendine İslam Devleti adını veren Suriye'deki terör milisi ile savaşa Suriye hükümet birliklerinin de katılmasını görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bakan bir televizyona verdiği demeçte, “Geleceğin Esad'lı olamayacağı açıktır. Ancak Irak'ta olduğu gibi Suriye silahlı kuvvetleri bünyesinde de yararlanılabilecek unsurlar bulunmaktadır”, dedi.

Almanya Savunma Bakanı Esad'sız geçiş döneminde de Suriye'nin devlet yapısının korunması gerektiğini ve Esad'ın akıbetinin belli olmasının ardından Suriye birliklerinin ne gibi bir rol üstlenebileceğinin görüşülebileceğini sözlerine ekledi.

Almanya, Fransa ile dayanışma çerçevesinde keşif uçakları ve bir de savaş gemisiyle IŞİD ile mücadeleye katılmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Bu operasyona bin dolayındaki Alman askerinin katılabileceği öğrenildi. Geçen hafta bu konuda prensip kararı alınmıştı. Salı günü Alman bakanlar kurulunun onayını vermesinin ardından askeri operasyonun federal mecliste görüşülüp kısa zamanda onaylanması bekleniyor.

Fransa'nın ortaya attığı, Suriye hükümet kuvvetleriyle işbirliği formülü Alman siyasi partileri arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Alman Yeşiller Partisi, ‘Esad ile omuz omuza çarpışmak anlamına geleceğinden böyle bir talebe onay veremeyeceklerini', söyledi. Prensip olarak askeri operasyonlara karşı çıkan Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Sarah Wagenknecht bir gazeteye verdiği mülakatta, ‘bombaların IŞİD gibi İslamcı örgütleri zayıflatmak yerine güçlendireceğini' dile getirdi.

Suriye ordusunun rolü tartışılıyor

Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanı Wolfgang İschinger ise Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, ‘sadece Suriye hükümet kuvvetlerinin kara savaşı yapabileceğini ve bir müddet daha Esad'a katlanmak zorunda olunduğunu' ifade etti.

Yeşiller Partisi milletvekillerinden Christian Ströbele Alman silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki mücadeleye destek vermesini kesinlikle ret ederek, “Son derece tehlikeli ve yanlış olduğu için ordunun savaşa katılmasına onay vermem”, dedi. Ströbele sözlerini, “Bundan 14 yıl kadar önce de ABD ile sınırsız dayanışma göstermemiz gerektiği öne sürülerek Afganistan misyonuna katılmamız kararlaştırılmıştı. Dayanışma mecburiyeti tek başına savaş nedeni olamaz” şeklinde sürdürdü.

IŞİD'in bir buçuk yıl önce hilafet devleti ilan etmesinden bu yana, kurallara uymadıkları gerekçesiyle en az 3 600 kişiyi infaz ettiği belirtiliyor. Suriye insan hakları gözlem merkezinden alınan bilgilere göre son dört hafta zarfında Suriye'de 35'i sivil olmak üzere en az 53 kişi idam edildi. Kısa süre önce IŞİD'in peşmerge tarafından püskürtüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Sincar mevkiinde hafta sonunda da kitle mezarları bulundu.