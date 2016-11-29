Almanya'da AB ile ilgili şüpheler artıyor

Almanların yaklaşık üçte ikisi AB’nin içinde bulunduğu durumdan rahatsız, neredeyse yarısı ise AB içinde kalıp kalmama konusunda oylama yapılmasını istiyor. Konuya ilişkin kamuoyu araştırması Körber Vakfı‘nın siparişi ile TNS Infratest Siyaset Araştırmaları adlı enstitü tarafından düzenlendi.

Araştırma sonuçlarına göre kendisine soru yöneltilenlerin yüzde 62’si AB’nin doğru yolda olmadığı kanısında. Yüzde 42’si ise Almanya’nın AB üyeliğinin referanduma götürülmesinden yana. Yüzde 73’lük bir kesim mülteci politikaları konusunda Almanya’nın diğer AB ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor.

Soru yöneltilenlerin yüzde 67’si İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı ile diğer AB üyesi ülkelerin konumunun zayıfladığı görüşünü savunuyor. Yüzde 59’u Almanya’nın Avrupa’daki lider konumunu daha da güçlendirmesini istiyor. Yüzde 25’lik bir kesim ise Avrupa’ya eleştirel bakan siyasi hareketlerin etkisinin artmasını olumlu buluyor.

Yüzde 82, Türkiye'nin üyeliğine karşı

Ancak araştırmanın geneli Almanların Avrupa konusunda çelişkili görüşlere sahip olduğunu da ortaya koydu. Kendisine soru yöneltilenlerin hemen tümü, yani yüzde 96'sı daha saydam ve halka daha yakın bir AB istediğini beyan ediyor. Yüzde 79'u AB'nin bir barış projesi, yüzde 71'i bir değerler topluluğu olduğu kanısında. Ancak yüzde 64'lük bir kesim AB'nin daha fazla genişlemesini istemiyor, yüzde 82'si ise Türkiye'nin AB'ye üye olmasından yana değil.

Ankete katılanların yüzde 62'si kendisini Avrupalı'dan ziyade Alman olarak görüyor, yüzde 35'inde ise tersine bir durum var. Almanya'nın doğu eyaletlerinde –kendisini Avrupalı değil, Alman olarak hissedenlerin oranı ise yüzde 67'ye yükseliyor. Bu rakam sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi taraftarlarında yüzde 82'ye kadar çıkıyor. Yeşiller, taraftarları arasında kendisini Alman'dan ziyade Avrupalı görenlerin çoğunlukta olduğu tek parti. Ama aralarındaki fark yüzde 50'ye yüzde 49 ile son derece küçük.

Trump'ın başkanlığa seçilmesi güvensizlik yarattı

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi Almanlarda büyük bir güvensizlik duygusu yaratmış durumda. Küçümsenmeyecek oranda, yüzde 30 civarında Alman, Almanya'nın dış politikasının üstesinden gelmesi gereken en büyük sorunun ABD ile ilişkiler olduğunu belirtiyor. Başkanlık seçimi öncesinde, yani ekim ayında bu oran yüzde 7 olarak saptanmıştı.

Mülteciler konusunu kasım ayında araştırmaya katılanların sadece yüzde 28'i çözümlenmesi gereken bir sorun olarak algılıyor. Bu oran ekim ayında yüzde 46 civarındaydı.

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dpa/ÇA,BK