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BBC Türkçe

Almanya'da 8 aşırı sağcı, göçmenlere saldırıdan hapse mahkum oldu

Almanya'da bir mahkeme 8 kişiyi, göçmenlere ve sol siyasetçilere ev yapımı patlayıcılarla saldırmak için aşırı sağ örgüt kurmaktan tutukladı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da bir mahkeme 8 kişiyi, göçmenlere ve sol siyasetçilere ev yapımı patlayıcılarla saldırmak için aşırı sağ örgüt kurmaktan tutukladı.

Aşırı sağ grubun üyeleri 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

İsmi 'Freital' olan grubun, ülkenin doğusundaki Dresden kenti yakınlarındaki Freital kasabasında saldırılarını gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Savcılar, grup üyelerini yabancı düşmanlığı, Nazi ideolojisini benimseme ve göçmenleri ülke dışına sürecek bir korku iklimi yaratmaya çalışmakla suçladı.

Suçlamalar arasında terör örgütüne üye olma, cinayete teşebbüs, patlayıcılar kullanma, ağır yaralama, ağır yaralamaya teşebbüs ve maddi zarar yer alıyor.

Saldırıların birinde üyeler göçmenlerin kaldığı bir barınağın yanında içeride insanların olduğu bildikleri halde patlayıcıları infilak ettirmekle suçlanıyor.

Savcılar saldırıda ölen olmadığını kaydediyor.

Radikal sol bir parti üyesi bir siyasetçiye ait arabaya patlayıcı yerleştirmekle de suçlanıyorlar.

Savcılar, grubun, Almanya'da yasak olan yüksek miktarda patlayıcıyı Çek Cumhuriyeti'nden elde ettiklerini de söyledi.

Zanlılar kişisel suçlar işlediklerini kabul etti, ancak bir grubun parçası oldukları ve cinayete teşebbüs suçlamalarını reddetti.

Dresden, ülkede aşırı sağın güçlü olduğu yerlerden biri.

İslam, mülteci ve yabancı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, Dresden'de Eylül ayındaki seçimlerde en çok oyu olan parti olmuştu.

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AlmanyaDresdenFreitalNaziCumhuriyetiAlternatifPartisi Dresden Eylül

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