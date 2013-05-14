Almanya'da 6 Türk'ün cinayetle yargılandığı dava cam kafeste başladı!

Berlin'de dövülerek öldürülen 20 yaşındaki genç ile ilgili 6 Türk’ün yargılandığı dava Berlin Eyalet Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

Davada yaşları 19 ila 24 arasında değişen Türk kökenli 6 genç, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten adam yaralamaktan yargılanıyor.

Tutuklu Türk gençlerinin cam kafeslerde yargıç önüne çıkması, neo-nazi üyesi Beate Zschaepe’nin neden kelepçesiz salona alındığı sorusunu gündeme getirdi.

Sanıklar cam kafeste

Tutuklu yargılanan Melih Y., Osman A. ve Hüseyin İ. kurşun geçirmez cam kafeste aralarında mesafe bırakılarak birlikte oturtulurken, Türkiye’ye kaçıp daha sonra teslim olan Bilal K. ile Onur U. ise ayrı ayrı başka cam kafeslere kondu.

Tutuksuz yargılanan sanık Mehmet E. ön sırada, Jonny’nin ablası müdahil avukatlarla katil zanlıların önünde oturdu. Mahkeme Başkanı Hakim Helmut Schwenchendick’in kimlik tespitinden sonra dava sanıkların tümünün ifade vereceklerini söylemeleriyle başladı.

Bir itiraf var

Yaşı en küçük olan Onur U., okunan yazılı ifadesinde, Jonny’i değil ama arkadaşını dövdüğünü itiraf etti. O gece çok alkol aldığını anlatan Onur U., pişman olduğunu, birbirlerini tanıyan diğer sanıkların kendisine karşı ifade vermelerinden korktuğu için Türkiye’ye firar ettiğini ileri sürdü.

Bilal K. ise, sadece Melih ve Hüseyin’i tanıdığını, Akdeniz anemisi hastası olduğu için düzenli ilaç kullandığını, sorumluluğumu yerine getirmek için Berlin’e gelip teslim olduğunu söyledi. Bilal K., "Jonny’e bir kez tekme ile vurdum. O da bacağının üst tarafına. Vurduğumda Jonny ayaktaydı. Çok pişmanım. Olay gecesi tekilla, votka ve viski içtim. Çok alkol aldım" dedi.

Bilal K. ifadesinde çok alkollü olduğunu söyledikten sonra olay gecesi yaşananları ayrıntılı anlatınca, Hakim Schwenchendick, “Alkol herkeste farklı etki yapar ama bu kadar içtikten sonra olayları nasıl böyle detaylı hatırlıyorsun” diye sordu. Öğle arası sonrası, akraba olan Hüseyin İ. ve Osman A.’nın ifadelerine geçildi. Her iki genç de, kavgayı Onur’un başlattığını ileri sürdüler. Mehmet E. ile Melih Y. de Jonny’ye vurmadıklarını iddia ettiler.

'Katili istiyorum'

Duruşmaya avukatıyla katılan Jonny’nin ablası Tina, Türk gençler ifade verirken zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı. Tek tek gözlerinin içine baktığı sanıkların yüzlerini kapatarak veya çevirerek gözlerini kaçırdığı Tina, “Ben kardeşimi kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü. Sanıkların aileleri ve arkadaşlarıyla ziyaretçi bölümünde, Jonny’nin arkadaşları da yer aldı.

Davanın geçmişi

Savcılık zanlılar hakkında geçen ekim ayında Berlin'deki Alexander Meydanı'nda 20 yaşındaki Jonny K.'yi tekmelemek ve yumruklamak suretiyle çok ağır şekilde yaraladıkları ve Jonny K.'nin ertesi gün yaralarına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla dava açmıştı.

İddianameye göre Jonny K. olay günü saat sabah dört sularında Alexander Meydanı'nda iki arkadaşına "nedensiz yere" saldıran 6 zanlıyı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada zanlılardan üçü Jonny K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen Jonny K. başını kaldırıma çarptı. Zanlılardan biri yere düşen Jonny K.'nin başına bir tekme daha savurdu. Aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren Jonny K. ertesi gün hayatını kaybetti.

İddianamede ayrıca 4 zanlının Jonny K.'ye yardım etmeye çalışan bir arkadaşını da tekme darbeleriyle ağır yaraladığı belirtiliyor.

Beş zanlı olaydan sonra teslim olurken 19 yaşındaki Onur U. Türkiye'ye kaçmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın Türk hükümetiyle konuyla ilgili temaslarının ardından söz konusu zanlı, 6 aya yakın kaldığı Türkiye'den Almanya'ya geri dönerek polise teslim olmuştu.

(Ali Varlı/Hürriyet - DW Türkçe)