T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 6 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

Almanya’nın çeşitli kentlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

21 Kasım 2017 17:23

Almanya'da Hessen Emniyet Teşkilatı'na bağlı yaklaşık 500 polisin katıldığı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kassel, Hannover, Essen ve Leipzig kentlerinde sekiz evde arama yapılırken toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polis baskın yapılan evlerde bulunan hafıza kartı, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve belgelere el koydu.

Frankfurt Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şahısların "silah ve patlayıcıyla Almanya'da bir kamusal hedefe yönelik saldırı hazırlığı içinde olmakla” suçlandığı belirtildi. Savcılık açıklamasında saldırı planının henüz tamlanmadığı belirtildi. Savcı Christian Hartwig saldırının somut hedefine dair de elde bir bilgi olmadığını söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin 20 ile 28 yaşları arasında ve Suriye vatandaşı olduğu belirtiliyor. Şüphelilerden dördünün Aralık 2014'ten diğer ikisinin ise ağustos ve eylül 2015'ten beri Almanya'da sığınmacı olarak bulunduğu ve iltica başvurusu yaptıkları kaydediliyor.

Şahıslar yabancı terör örgütüne üyelik ve ağır şiddet eylemi hazırlığı içinde olmakla suçlanıyor.

Die Welt gazetesi konuyla ilgili haberinde şüphelilerin yakalanmasında Suriyeli sığınmacıların polise yardımcı olduğunu yazdı. Haberde, polise bilgi veren sığınmacıların, şüphelilerin Suriye'de IŞİD adına savaştığını doğruladığı belirtildi. Savcılık bu iddiayı doğrulamadı.

AFP/dpa/EC/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaIŞİDHessen Emniyet TeşkilatıHannover EssenLeipzigBaşsavcılığıChristian HartwigSuriyeAralıkWeltSuriyeliSuriye IŞİDWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24