Almanya'da 6 IŞİD şüphelisi gözaltına alındı

Almanya'da Hessen Emniyet Teşkilatı'na bağlı yaklaşık 500 polisin katıldığı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kassel, Hannover, Essen ve Leipzig kentlerinde sekiz evde arama yapılırken toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polis baskın yapılan evlerde bulunan hafıza kartı, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve belgelere el koydu.

Frankfurt Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şahısların "silah ve patlayıcıyla Almanya'da bir kamusal hedefe yönelik saldırı hazırlığı içinde olmakla” suçlandığı belirtildi. Savcılık açıklamasında saldırı planının henüz tamlanmadığı belirtildi. Savcı Christian Hartwig saldırının somut hedefine dair de elde bir bilgi olmadığını söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin 20 ile 28 yaşları arasında ve Suriye vatandaşı olduğu belirtiliyor. Şüphelilerden dördünün Aralık 2014'ten diğer ikisinin ise ağustos ve eylül 2015'ten beri Almanya'da sığınmacı olarak bulunduğu ve iltica başvurusu yaptıkları kaydediliyor.

Şahıslar yabancı terör örgütüne üyelik ve ağır şiddet eylemi hazırlığı içinde olmakla suçlanıyor.

Die Welt gazetesi konuyla ilgili haberinde şüphelilerin yakalanmasında Suriyeli sığınmacıların polise yardımcı olduğunu yazdı. Haberde, polise bilgi veren sığınmacıların, şüphelilerin Suriye'de IŞİD adına savaştığını doğruladığı belirtildi. Savcılık bu iddiayı doğrulamadı.

AFP/dpa/EC/HS

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