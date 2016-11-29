Almanya'da 450 bin kişiye yeni iş imkânı

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) düzenlediği anketin sonuçlarına göre, Almanya'daki firmalar 2017 yılında 450 bin kişilik yeni istihdam alanı yaratmayı hedefliyor. 150 bin yeni işin yaratılması beklenen sağlık, bakım ve eğitim sektörlerinde kalifiye eleman talebi özellikle yüksek. Buna ek olarak, ticaret ve gastronomi alanlarında 100 bin kişilik istihdam artışı planlanırken, sanayide de de 30 bin kişiye iş olanağı sunulması bekleniyor.

Temel risk, kalifiye eleman eksikliği

DIHK Yöneticisi Martin Wansleben, kalifiye eleman eksikliğinin şu an "şirketler için temel risk” olduğunu ve bazı şirketlerin kalifiye eleman talebinin yüksek olmasının da bundan kaynaklandığını ekledi. Wansleben, "İşletmeler, kalifiye eleman kıtlığı kızışmadan önce kalifiye çalışanlarını garanti altına almak istiyorlar" dedi.

Mülteciler büyük potansiyel sunuyor

Sanayi ve ticaret odaları, Almanya çapında gitgide artan kalifiye personel eksikliğinden ötürü mültecilerin eğitim ve istihdam alanındaki entegrasyonunı desteklemek istiyor. İki hafta önce konuyla ilgili açıklama yapan DIHK Başkanı Eric Schweitzer, hâlihazırda yapılan 20 milyon euro‘luk yatırıma ek olarak 15 milyon euro‘luk daha yatırım yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İş bulma kurumları, meslek okulları, valilikler, belediyeler ve gönüllü inisiyatifler arasındaki işbirliğini öven Schweitzer, mültecilerin dil öğreniminin önemine ve bu alandaki bir eksikliğe de vurgu yaptı. Schweitzer, mültecilere entegrasyon kurslarında sunulan dil eğitiminin işletmeler tarafından yeterli görülmediğini ifade etti. Schweitzer'e göre mülteciler, Almanca'yı en iyi şekilde eğitimlerinin beraberinde bir işletmede çalıştıkları takdirde öğreniyorlar.

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DW/afp, BÜ/BÖ