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Dünya
BBC Türkçe

Almanya'da 4. Angela Merkel dönemi başladı

Angela Merkel, aylar süren koalisyon müzakerelerinin ardından yemin ederek, dördüncü başbakanlık dönemine başladı. Alman Parlamentosu, Merkel'in yeniden bu göreve gelmesini 315'e karşı 364 oyla onaylamıştı.

29 Nisan 2018 20:30

Angela Merkel, aylar süren koalisyon müzakerelerinin ardından yemin ederek dördüncü başbakanlık dönemine başladı.

Alman Parlamentosu, Merkel'in yeniden bu göreve gelmesini 315'e karşı 364 oyla onaylamıştı.

Merkel, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde en uzun süren koalisyon görüşmelerinin ardından derhal çalışmaya başlayacağını vaat etti.

Genel seçimin üzerinden neredeyse altı aylık süre geçmişti.

Merkel'in muhafazakâr CDU/CSU bloğu son 70 yılın en kötü sonucunu aldı.

Ancak aylar süren koalisyon görüşmelerinden sonra nihayet Sosyal Demokrat Parti'yle koalisyon anlaşması yaptı.

Yeni kabinede, maliye ve dışişleri bakanlıkları Sosyal Demokratlar'ın oldu.

Merkel, parlamentodaki oylamayla yeniden başbakanlık görevine atanmasından sonra "Oylamayı kabul ediyorum" dedi.

Parlamentodaki törene bilim insanı eşi Joachim Sauer ve 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de katıldı.

Ancak uzmanlar, koalisyonun milletvekili sayısının 399 olmasına karşın Merkel'in 364 oy almasına dikkat çektiler.

Merkel yemin etmeden önce Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından resmen başbakanlık görevine atanmıştı.

Eylül ayındaki seçimde ana akım partiler kötü sonuçlar alırken, aşırı sağcılar büyük bir yükselişe geçmişti.

Göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi oyların yüzde 12'sinden biraz fazlasını alarak, en büyük muhalif grup oldu.

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