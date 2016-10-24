Almanya'da "İmparatorluk Vatandaşları" tartışması

İç istihbarattan sorumlu Bavyera Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Körner, "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) hareketinin artan tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Körner, Alman Haber Ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, İmparatorluk Vatandaşları adlı hareketin bazı üyelerinin radikalleştiğini ve devleti tanımayan tutumlarının tehlikeli bir nefrete dönüştüğünü dile getirdi. Bavyera eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Körner, İmparatorluk Vatandaşları hareketi mensuplarının son aylarda daha yoğun bir şekilde izlendiğini, bu yöndeki çalışmaların artırılacağını ifade etti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın tahminlerine göre Bavyera eyaletindeki İmparatorluk Vatandaşları hareketi üyeleri arasında 30 ile 40 kadar aşırı sağcının olduğu tahmin ediliyor. Ancak kesin sayı tam olarak bilinmiyor. İmparatorluk Vatandaşları hareketinin Bavyera’nın yanı sıra Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde de aktif olduğu tahmin ediliyor. Alman Haber Ajansı’nın güvenlik ve istihbarat birimlerine dayandırdığı bilgilerde, Almanya genelinde grubun üye sayısının en az bin 100 olduğu belirtiliyor. Ancak bazı eyaletlerden yeterli bilgi alınamadığı için üye sayısının daha fazla olabileceğine dikkat çekiliyor.

Alman devleti ve yasalarını tanımıyorlar

Almanya’da geçen çarşamba günü Bavyera eyaletinin Georgensgmünd kentinde bir İmparatorluk Vatandaşları üyesinin bir polis memurunu öldürmesinin ardından, radikal eğilimler gösteren bu hareket ülkede tartışmalara neden oldu.

İmparatorluk Vatandaşları hareketinin üyeleri Almanya Federal Cumhuriyeti’ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya’nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan "İmparatorluk Vatandaşları", Alman İmparatorluğu’nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait “devlet bölgeleri” oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri “İkinci Alman İmparatorluğu,” “Prusya Devleti” veya “Cermanya Prensliği” olarak adlandırıyorlar.

Alman kurumlarını tanımayan hareket mensupları kendi pasaportlarını ve ehliyetlerini bastırıyor ve bunları kullanıyorlar. Uzmanlar, kendi internet sayfalarında “Almanya Federal Cumhuriyeti’ne karşı mücadelenin” devam edeceğini duyurduklarını belirtiyor.

'Çatlaklar', Naziler, sağ popülistler...

Almanya’da bazı siyasetçiler tarafından “çatlak” olarak nitelendirilen İmparatorluk Vatandaşları üyelerinin artan radikal eğilimleri kaygı yaratıyor. Uzmanlara göre, hareketin üyelerini çoğu sosyal açıdan zayıf, yaşı 50’nin üzerinde olan erkekler oluşturuyor. Grubun üyeleri arasında çok sayıda sağ popülistin yanı sıra Yahudi düşmanı eğilimler gösteren, Nazilerin ideolojisini benimseyen kişiler de bulunuyor.

İmparatorluk Vatandaşları, geçen aylarda üyelerinin şiddet eylemleriyle de gündeme gelmişti. Geçen ilkbaharda Saksonya Anhalt eyaletinde bir icra memuru bıçakla tehdit edilmişti. Bu eyaletin Reuden kentinde bir grup üyesi özel tim görevlisine ateş açmıştı. Emniyet görevlilerinin yaptığı aramalarda İmparatorluk Vatandaşları üyelerinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BK