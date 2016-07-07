Almanya'da "hoşgeldin kültürü" düşüşte



Almanya'da ülkeye gelen yabancılara kucak açılması için kullanılan "hoşgeldin kültürü" düşüşte. Bielefeld Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, toplumda artan çeşitliliği olumlu bulanların oranı yüzde 43'e geriledi. Almanya'da iki yıl önce ise bu oran yüzde 47 idi.

Sosyal psikolog Andreas Zick'in başkanlığında Mercator Vakfı için yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda "göçmenlere karşı öfkenin uzun zamandır sadece sağcı kesimlerde görülmediğine" dikkat çekildi.

"Ülkeleri iyileşince geri gönderilsinler"

Berlin'de sonuçları açıklanan ankete göre halkın çoğunluğu mültecilerin kabul edilmesine destek veriyor, ancak çoğunluk mültecilerin daimi olarak ülkede kalmasına karşı. Ankete katılanların yüzde 55'i "vatanlarındaki koşulların iyileşmesi halinde mültecilerin tekrar geri gönderilmesini" istiyor.

Katılımcıların yüzde 17'si mültecilerin geri gönderilmesine karşı çıkarken, yüzde 28'lik kesim ise mültecilerin gitmesi ya da kalması arasında kesin bir görüş dile getirmemiş.

Göçmen kökenli Almanlar

Araştırmacılar ankette göçmen kökenli Almanların mülteciler konusunda diğer Almanlarla aynı görüşleri dile getirdiklerine de dikkat çekti. Göçmen kökenli olmayan Almanların yüzde 36'sı, göçmen kökenli Almanların da yüzde 38'i mülteci sayısının artmasının Almanya'nın geleceğini tehlikeye atacağını düşünüyor.

Mercator Vakfı için Bielefeld Üniversitesi'nin yaptırdığı ankete 18 - 94 yaş arasında, 391'i göçmen kökenli 2 bin 6 kişi katıldığı belirtildi.