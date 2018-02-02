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Dünya

Almanya'da "büyük koalisyondan" eğitime milyarlarca euroluk yatırım

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat  (DHA) –  Almanya’da Hristiyan Demokrat Birliği (CDU – CSU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Groko" olarak da anılan büyük koalisyon görüşmeleri kapsamında kreşlere, okullara, üniversitelere ve mesleki eğitime milyarlarca

02 Şubat 2018 16:15

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat  (DHA) –  Almanya’da Hristiyan Demokrat Birliği (CDU – CSU) ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi, Groko\" olarak da anılan büyük koalisyon görüşmeleri kapsamında kreşlere, okullara, üniversitelere ve mesleki eğitime milyarlarca euro yatırım yapılması konusunda uzlaştı. 
Alman gazete Zeit’da yer alan habere göre henüz koalisyon kuramamış olan Almanya’da koalisyon görüşmelerindeki taraflar eğitim politikaları konusunda önemli bir uzlaşıya vardı. Habere göre seçim dönemi boyunca kreşlere, tam gün ilköğretim okullarına, liselere ve mesleki eğitime alti milyar euro yatırım yapılacak.
SPD Başkan Yardımcısı Manuela Schwesig 3.5 milyar euro da okullardaki dijitalleşmeye yatırım yapılarak okulların 21. Yüzyıla hazır hale getirilmesinin amaçlandığını açıkladı. 
CDU, CSU ve SPD’den oluşan koalisyon Eğitim Teşvik Paketini uygulayabilmek için anayasayı da değiştirmek istiyor. Çünkü mevcut anayasa finansal olarak zayıf olan bölgeler dışında eğitim altyapısı yatırımlarına izin vermiyor. Tasarlanan değişiklikle Almanya’nın her bölgesindeki okul ve eğitim kurumları teşviklerden yararlanabilmesi hedefleniyor.
Habere göre koalisyon görüşmelerinde tarafların vardığı uzlaşma kapsamında Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri için yapılan harcamalar 2025’e kadar GSYH’nin yüzde 3.5’ine kadar yükseltilecek. Uzlaşı kapsamında zanaat eğitimlerinin ücretleri konusunda da bazı finansal yardımlar planlanıyor.

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