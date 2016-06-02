Almanya'da 3 IŞİD şüphelisi gözaltında



Karlsruhe'deki Federal Savcılık Almanya’daki üç şüpheli Suriyeli ile bağlantılı olduğu sanılan dördüncü bir kişinin de şu sırada Fransa’da gözaltında olduğunu bildirdi. Federal Savcılık eldeki verilerin “şüpheli kişilerin saldırı planlarını somut olarak başlatma aşamasında olmadıklarına” işaret ettiğini açıkladı.

Federal Savcılık üç Suriyeli’nin planladığı eylemin Fransa’da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası ile bağlantılı görülmediğini de belirtti.

Düsseldorf merkezinde silahlı bombalı eylem hazırlığı

Federal Savcılık’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu gruptan iki intihar eylemcisi Düsseldorf kentinin işlek caddelerinden olan Heinrich-Heine Bulvarı’nda kendilerini havaya uçurmayı, diğer eylemcilerin ise bulvardaki yayaları silahlar ve patlayıcılarla öldürmeyi planlamışlardı. 27, 25 ve 31 yaşlarındaki üç kişinin üç farklı eyalette, Kuzey Ren Vestfalya, Brandenburg ve Baden-Württenberg’de gözaltına alındıkları Der Spiegel'in konuyla ilgili haberinde yer aldı. Dördüncü şüpheli kişinin ise Paris’te şubat ayında Fransız emniyet makamlarına ifade verdiği, Federal Savcılık’ın 25 yaşındaki Fransa’dan bu eylemcinin Almanya’ya teslim edilmesini istediği bildirildi.

Terörist gruplar Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde de eylem hazırlığında

Güvenlik birimleri 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na iki hafta kala IŞİD terör örgütünün eylem hazırlığı yaptığına ilişkin işaretler olduğunu da duyurdu. Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, “IŞİD’in Avrupa Şampiyonası’nı hedefine aldığını biliyoruz” ifadesini kullandı. Şu anda somut planlara ilişkin bir bilgi olmadığını belirten Maaßen, “ancak aldığımız bazı ‘önemli duyumlar’ ve elimize ulaşan bir dizi ipucu IŞİD, El Kaide ya da El Nusra’nın batılı hedeflere karşı eylem düzenlemek istediklerine işaret ediyor” diye konuştu. Maaßen, Anayasayı Koruma Teşkilatı’na IŞİD’in Avrupa’daki aşırı İslamcılara eylemlere hazırlıklı olma talimatı verdiği yolunda bilgilerin ulaştığını da açıkladı.

Maaßen: NSA ve diğer istihbarat servisleri ile işbirliği önemli

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, teknik bazı zorluklar nedeniyle hücre şeklinde çalışan grupların Whatsapp gibi sosyal iletişim platformalarında olası suikast planlarına ilişkin iletişimleri konusunda Amerikan NSA gibi yabancı istihbarat servisleri ile yakın işbirliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Maaßen, güncel durum nedeniyle azami derecede enformasyona uluşmak ve Almanya’da azami derecede güvenlik için Amerikan ve diğer yabancı istihbarat servisleri ile işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtti.