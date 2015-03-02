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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 2017 seçimlerine hazırlık başladı

Almanya'da Sosyal Demokratlar federal hükümette Hrıstiyan Birlik partilerine alternatif arıyor.

02 Mart 2015 13:05


Alman medyasına yansıyan haberlere göre Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Sol Parti mensubu 17 siyasetçi haftasonunda Berlin'de görüştü.

İki gün süren toplantıda 2017'de yapılacak genel seçimler sonrasında SPD, Yeşiller ve Sol Parti arasında bir koalisyon hükümeti kurulması ihtimali tartışıldı. Toplantıya katılan isimler arasında SPD Muhasibi Dietmar Nietan ve SPD Yönetim Kurulu üyesi Niels Annen de yer aldı.

Thüringen eyaletinde SPD, Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden meydana gelen koalisyon hükümetinin iş başında olduğunu hatırlatan SPD'li Frank Schwabe, "Thüringen'deki hükümetin kuruluşu sonrası daha fazla hâyâl gücüne yer veriliyor" dedi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis milletvekili Sven-Christian Kindler, "üç partinin programları arasında birçok ortak yön bulunduğuna" dikkat çekti.

Sol Parti'den Stefan Liebich, SPD'nin Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon ortaklığı devam ederken başka arayışları da gündemine almasını olumlu bir işaret olarak değerlendirdi.

5 çalışma grubu kurulacak

Hafta sonu yapılan toplantıda bundan sonraki aşamalar da belirlendi. 5 çalışma grubu, üç parti arasında kurulacak muhtemel bir koalisyon hükümetinin sözleşme metnini hazırlayacak. Muhtemel koalisyonun seçim protokolünün önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında ana hatlarıyla belirlenmesi hedefleniyor.

Frank Schwabe, "SPD'nin büyük koalisyonun küçük ortağı görevini üstlenmenin dışında başka perspektiflere de ihtiyaç duyduğunu" söyledi. SPD'den Niels Annen ise "Sol Parti'nin dostlarından değilim. Ancak Sosyal Demokratlar'ın Hrıstiyan Birlik dışında başka seçenekleri olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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