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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 20 Türk hakkında casusluk soruşturması

Die Welt Gazetesi, Almanya'da Gülen yanlılarını ihbar etmek üzere casusluk yaptığı iddia edilen 20 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü yazdı

06 Nisan 2017 12:04

Die Welt Gazetesi'nde yer alan haberde Almanya genelinde 20 Türk hakkında casusluk iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Savcılığın ayrıca MİT'e bağlı çalışan "bilinmeyen kişiler" hakkında da soruşturma yürüttüğü ifade edildi. Gazete, bu bilgiye Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine Alman hükümetinden gelen yanıtı kaynak olarak gösterdi.

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıtta "Toplam 20 suçlanan kişi ve bilinmeyen şüpheliler hakkında Türk hükümetinin direktifiyle Gülen yapılanması üyelerini izleyerek casusluk faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla soruşturma yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Alman hükümetinin yanıtını gazeteye değerlendiren Dağdelen, "Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) çok sayıda isim hakkında casusluk yaptığı şüphesi bulunduğuna işaret ederek "DİTİB hakkındaki casusluk suçlamalarına hukuk devleti prensipleriyle bağdaşmayacak ölçüde gevşek tepki gösterilmesi nedeniyle Erdoğan'ın casus imamları Almanya'dan ayrılarak cezai takibattan kurtulabilmişlerdir” dedi.

Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıtta 2016 yılında 345 DİTİB imamına vize verildiği ve bu sayının 2015 yılında 240, 2014 yılında ise 200 olduğu belirtildi. Vize verilen imam sayısı 2011 yılında ise 160 olduğu kaydedildi.

Almanya'daki 930 İslami cemaat ve derneğin çatı örgütü DİTİB, imamlarını Gülen taraftarları hakkında bilgi toplamakla görevlendirmekle itham ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/KNA/Reuters/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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