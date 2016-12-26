Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük bomba tahliyesi

Almanya'nın Augsburg kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba etkisiz hale getirilirken, operasyon sırasında 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

Ülkede savaş sonrası ilk kez bir bombanın imhası sırasında bu kadar fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Salı günü Augsburg'un merkezinde yapılan bir inşaat çalışması sırasında 1,8 ton ağırlığında patlamamış bir bomba bulunmuştu.

Bombanın, İngiltere'nin 1944 yılında düzenlediği bir hava saldırısından kalma olduğu sanılıyor.

Bu saldırıda Augsburg'ın eski mahalleleri yerle bir olmuştu.

Nüfusu 270 binden fazla olan Augsburg, Bavyera eyaletinin en büyük üçüncü kenti.

Alman polisi dün akşam, 900 kişinin katıldığı ve yaklaşık 11 saat süren operasyonun ardından bombanın başarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ancak tahliye operasyonu nedeniyle birçok Augsburglu Noeli istedikleri gibi kutlayamadı.

Almanya'da daha önce benzer en büyük operasyon, Aralık 2011'de ülkenin batısındaki Koblenz kentinde yapılmıştı.

Koblenz'de de benzer bir bomba imha operasyonu nedeniyle yaklaşık 45 bin kişi evleriniterk etmek zorunda kalmıştı.