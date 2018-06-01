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BBC Türkçe

Almanya'da 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar hayvanat bahçesinden kaçtı

Lünebach kentindeki Eifel Hayvanat Bahçesi'nden kaçan 5 tehlikeli yırtıcı hayvan panik yarattı. Alman yetkililer büyük bir av başlattı. Bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi.

01 Haziran 2018 15:12

Almanya'da 2 aslan, 2 kaplan ve 1 jaguar ülkenin batısındaki Lünebach kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinden kaçtı.

Yetkililer, Eifel Hayvanat Bahçesi'nden kaçan 5 tehlikeli yırtıcı hayvanın bulunması için büyük bir av başlattı.

Lünebach sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Fransız haber ajansı AFP, kaçmaya çalışan bir ayının ise görevliler tarafından vurulduğunu bildirdi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, akşam saatlerindeki yoğun yağış sonrası hayvanat bahçesini su bastığı için hayvanlar kolayca kaçabildi.

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