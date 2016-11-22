Almanya'da 130 bin kişi aile içi şiddet mağduru

Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) kamuoyuna tanıttığı araştırmada, aile içi şiddete maruz kalan 130 bin kişinin yüzde 82'sini kadınların oluşturduğu, bunların yaklaşık yarısının da olayın meydana geldiği sırada saldırgan ile aynı konutta yaşadığı saptandı. Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig bu rakamları "şok edici" olarak niteledi.

Almanya'da aile içi şiddet ilk kez araştırıldı

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch tanıtım sırasında yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik şiddetin, aşağılamadan cinsel tacize, tecavüze ve çeşitli bedensel, fiziksel şiddete varan çeşitli görünümleri olduğuna dikkat çekti. 415 kişinin partneri ya da eski partneri tarafından öldürüldüğünü açıklayan Münch, bunların 331'inin kadın olduğunu da vurguladı. Almanya'da aile içi şiddete dair rakamlar ve veriler ilk kez istatistikî bir araştırmanın konusu oldu.

Eldeki verilere göre, aile içi şiddete maruz kalan kadın kurbanların 30 ilâ 39 yaşları arasında oldukları saptanıyor. Şiddet uygulayan erkeklerin büyük bir kısmının da bu yaş grubuna dahil olduğu kaydediliyor. Birçok olayda aile içinde çocuklara zarar gelmemesi için ya da ekonomik bağımlılık nedeniyle polise şikâyette bulunulmuyor.

'Susmak şiddeti uygulayanın işini kolaylaştırır'

Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, partnerler arasındaki şiddetin önemsiz bir konu olmadığını, mağdur durumdakilere cesaret verilmesi gerektiğini söyledi ve bakanlığının saat başı anonim olarak danışma hizmeti verecek bir telefon hattı oluşturduğunu duyurdu. Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch ise suskunluğu bozmanın yardımları olanaklı hale getireceğini anımsatarak, susmanın sadece şiddet uygulayanların işine yaradığını vurguladı.

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