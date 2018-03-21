Almanya'da 1 yılda 25 bin silah kayboldu

Almanya'da geçtiğimiz yıl içinde kaybolan ya da çalınan silahların sayısında artış yaşandı. Bild gazetesinin Yeşiller Partisi'nin hükümete yönelttiği soru önergesine verilen yanıta dayandırdığı özel haberine göre 31 Ocak 2018 tarihi itibariyle Ulusal Silah Kütüğü'ne kayıtlı yaklaşık 6 milyon silahın 24 bin 500'üne ilişkin olarak "çalındı" ya da "kayboldu" kaydı düşüldü.

Hükümetin verdiği cevapta yaklaşık 19 bin 282 silahın kaybolduğu buna karşılık 5 bin 249 silahın da çalındığı kaydedildi.Söz konusu rakamlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında bir artışa karşılık geliyor.

Konuya ilişkin olarak Bild gazetesine açıklama yapan Yeşiller parti grubu başkanı Konstantin von Notz sayıların kaygı verici olduğuna işaret etti. "Silah suçlarına karşı daha iyi mücadele yürütmemiz gerekiyor" diyen von Notz önceki yıllarda meclise bu konuda öneriler sunulduğunu ancak hükümetin gerekeni yapmaktan imtina ettiğini vurguladı.

Federal İçişleri Bakanlığı, Yeşiller Milletvekili Irene Mihaliç’in de yaptığı açıklamada "Kaybolan silahların hangi karanlık yollara düştüğünün ve bu silahlarla hangi suçların işleneceğine ilişkin soru işaretlerinin olduğunu" ifade etti.

Almanya'da yasalara göre avcılık ya da atıcılık yapanlar sahip oldukları silahların güvenliğini sağlamakla yükümlü. Silahın kaybolması durumunda silah sahibinin ruhsatının iptal edilmesi söz konusu olabiliyor.

dpa/MY,GY

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