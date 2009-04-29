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Sağlık

Almanya’da 1 kişide domuz gribi olduğu doğrulandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kişinin domuz gribine yakalandığı doğrulandı.

29 Nisan 2009 03:00

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir kişinin domuz gribine yakalandığı doğrulandı.

Salgın hastalıkların araştırılması konusunda Almanya'nın önde gelen kuruluşlarından Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü, 1 kişiye domuz gribi virüsü bulaştığını bildirdi.

Bu kişinin Regensburg kenti yakınlarında oturduğu ve bir hafta önce bir grupla birlikte Meksika'dan Almanya'ya döndüğü kaydedildi.

Grupta bulunan kişilere bilgi verildiği ve gruptaki diğer kişilerin hasta olmadığı belirtildi.

Bavyera eyaletinde grip hastası olan iki kişinin daha domuz gribine yakalanmış olmalarından endişe ediliyor.

Öte yandan, Münih havaalanında, Meksika'dan gelecek bir yolcu uçağının içindeki yolcuların domuz gribi tehdidi nedeniyle sağlık kontrolünden geçirileceği kaydedildi.

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