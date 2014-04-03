Almanya'da 0 promil tartışması



Yemeğin yanında bir kadeh şarap ya da bira bahçesinde bir bira... Kandaki alkol miktarı 0,5 promili aşmadığı takdirde içki içtikten sonra otomobil kullanmak Almanya'da serbest. Ancak alkollü otomobil kullanmada sınırın 0 promile düşürülmesi kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.

Almanya'da muhalefet partileri miktarı ne olursa olsun alkollü otomobil kullanmayı cezaya tabi kılmak için sık sık seslerini yükseltiyor. Bu talep en son Yeşiller Partisi sıralarından tekrar dile getirildi. Partinin ulaşım uzmanı Stephan Kühn Saarbrücker Zeitung'a verdiği demeçte sınırın 0 promile çekilmesinin toplum tarafından kabul gördüğünü söyledi. Stern dergisi tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması da bu sözleri destekliyor. Ankete katılanların yüzde 61'i alkol yasağında sınırın 0 promile çekilmesini istedi. Muhalefetteki Sol Parti de bu talebe destek veriyor.

Uzmanlar sınırın düşürülmesini istiyor

Çok sayıda uzman da alkol sınırının aşağı çekilmesi gerektiği görüşünde. Almanya'da kazaların büyük çoğunluğunda alkol etkili oluyor. Bu nedenle Alman Trafik Denetleme derneği yıllardır sınırın 0,2 promile çekilmesini savunuyor.

Bu tarz bir düzenlemeyi destekleyen isimler arasında koalisyon hükümetindeki Sosyal Demokrat Parti'nin ulaşım uzmanı Kirsten Lühmann da bulunuyor. Lühmann bu konuda kamuoyunda bir tartışmanın başlatılması gerektiğini belirterek şöyle devam ediyor: "Ancak böyle bir düzenlemenin insanlara yukarıdan empoze edilebileceğini sanmıyorum." Lühmann 0 promil yasası koalisyon sözleşmesinde yer almadığı için hükümetin bunu bir çırpıda hayata geçiremeyeceğini de vurguluyor.

Yeşiller 'yasakçı parti' olmak istemiyor

Hrıstiyan Sosyal Birlik partisinden Federal Ulaşım Bakanı Alexander Dobrindt 0,5 promil sınırında kalınması gerektiği görüşünde. Yeşiller Partisi yöneticileri de bu konuda çekingen. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir alkollü bir çikolata yemenin cezaya tabi olmasına yol açacak bir yasa teklifinde bulunmayacaklarını söyledi. Zira Yeşiller kamuoyunda "yasakçı parti" olarak algılanmak istemiyor. Zira parti seçimlerde okullarda et ve et ürünlerinin yer almadığı menülerin hazırlanacağı bir yemekhane günü getirme vaadinde bulunmuştu. Bu talep de kamuoyunda yasakçılık olarak algılanmıştı.

Alman Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow da siyasetçilerin kamuoyunun tepkisinden çekindiğini belirtiyor: "Kamuoyu yoklamalarına karşın böyle bir düzenlemenin bazı insanları öfkelendireceğinden ve toplum tarafından benimsenmeyeceğinden endişe ediliyor."

Alman Polis Sendikası 0 promil yasasının anlamlı olduğu görüşünde. Oliver Malchow sürücülerin "İki bira içtim acaba 0,5 promili geçtim mi" diye tahminde bulunmaktansa alkol almadan otomobil kullanma düşüncesini benimsemelerinin daha doğru olduğunu belirtiyor. Alman Polis Sendikası Başkanı, yasanın pratikte uygulanabileceğindense son derece şüpheli. Malchow zaten daha şimdiden Almanya'da yeterli sayıda trafik kontrolü yapacak kadar polis memuru bulunmadığına işaret ediyor.