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Politika

ALMANYA ZİYARETİ ''TWİTTER''DA ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 13:40

-ALMANYA ZİYARETİ ''TWİTTER''DA  ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Temaslarda bulunmak üzere 19 Eylül Pazar günü Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi ''Twitter''dan, ziyaretleri ile ilgili kısa değerlendirmelerde bulunuyor.  Bazı siyasi parti liderler gibi sosyal paylaşım ağı ''twitter'' kullanıcısı olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, buradan gezileri ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapıyor.  Referandum çalışmaları sırasında yurt gezileri ile ilgili sürekli olarak ''Twitter'' mesajları gönderen Kılıçdaroğlu, geçen hafta yaptığı Brüksel ziyaretinin ardından Almanya gezisini de yine burada değerlendirdi.  Kılıçdaroğlu, Türkiye saatiyle 10.00'da Yeşiller Partisi eşbaşkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir ile buluşacağı bilgisini verdiği Twitter'da, ardından Sol Parti (Die Linke) Genel Başkanı Klaus Ernst ile görüşeceğini ve birlikte basın toplantısı yapacağını duyurdu.  Mesajlarında gezileri sırasında yurt dışında yaşayan gurbetçilerin kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkürlerine de yer veren Kılıçdaroğlu, Almanya gezisi ile ilgili olarak son yazdığı mesajda da ''Alman Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Sol politikacılarla geleceğe dönük olarak geliştirmekte olduğumuz kurumsal ilişkiler heyecan verici'' değerlendirmesini yaptı.  Kılıçdaroğlu, 2010-2011 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Twitter'dan seslendiği öğrencilere de ''Sevgili öğrenciler, gençler. Geleceğe umutla bakın. Bilin ki gelecek sizsiniz. Ve bilin ki biz, sizlerin yaratıcı enerjinize inanıyoruz'' dedi. Almanya ziyareti bugün sona erecek olan Kılıçdaroğlu'nun, beraberindeki heyetle akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. 

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