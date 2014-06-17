Almanya, Portekiz zaferini Merkel'le selfie yaparak kutladı

Almanya'nın 4-0'lık Portekiz galibiyeti sonrası soyunma odasına inen Almanya Başbakanı Angela Merkel oyuncuları tebrik etti ve onlarla fotoğraf çektirdi. Lukas Podolski ve Julian Draxler ile selfie çektirmeyi de ihmal etmeyen Merkel, galibiyete en çok sevinen isimlerden biri oldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, resmi temaslarda bulunmak için Brezilya'da bulunan ve ziyaretin son gününde Almanya-Portekiz maçını tribünden izleyen Merkel, karşılaşmadan sonra Alman Milli Takımı'nın soyunma odasına gitti.



Merkel, burada aldıkları galibiyetten dolayı oyuncuları kutladı fotoğraf çektirdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in oyuncularla çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Merkel'in burada kısa bir konuşma yaptığını belirtti. Merkel'in soyunma odasına gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Löw, bunun güzel bir jest olduğunu kaydetti. Löw, Merkel'in soyunma odasına gelmesinin takımı da sevindirdiğini belirtti.



Milli takım oyuncusu Lukas Podolski, Merkel ile çektiği "selfie" fotoğrafını Twitter'dan paylaştı ve Merkel'in kendisine final maçı için yeniden Brezilya'ya geleceğini söylediğini ifade etti.



Merkel, daha önce de Alman Milli Takımı'nın maçlarını izledikten sonra soyunma odasına giderek takımla bir araya gelmişti.