Almanya yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı için yürüdü

Berlin'de ırkçılık ve İslam karşıtlığına yönelik gösteride bir konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "Camileri korumak sadece Müslümanların değil hepimizin görevi” dedi.

Almanya'da Müslümanlar ve devletin zirvesi, yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığına kol kola girerek cevap verdi. Gösteri Almanya Türk Toplumu (TGB) ve Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) tarafından düzenlendi. “Birlik içinde, tavır alıyoruz” sloganıyla düzenlenen gösteri, Berlin’in tarihi Brandenburg Kapısı önündeki Paris Meydanı’nda gerçekleştirildi.



Alman polisine gösteriye katılanların sayısı 10 bini buldu. Gösteriye Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile bazı bakanlar da katıldı.

Müslüman derneklerden, sivil toplum örgütlerinden, Hristiyan, Musevi ve diğer dini cemaatlerden temsilciler ile çok sayıda gösterideydi.



Gösteride Fransa'da haftalık karikatür dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Alman-İslam Konseyi Başkanı: Ben Charlie'yim

Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kürsüye çıkan Alman İslam Konseyi Başkanı Aiman Mayzek, Fransa'daki saldırıları kınadı 'Ben Charlie'yim' dedi. Mazyek "İnancımızın başkaları tatafından suistimal edilmesine ve içinde yaşadığımız toplumun aşırı sağcılarca zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Mazyek Fransa'da hayatını kaybeden Müslüman polisi de anıp 'Ben Ahmed'im' ifadesini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Gauck: Camileri korumak hepimizin görevi

Al Jazeera'den Osman Kaytazoğlu'nun haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, konuşmasına “Demokrasi ve özgürlüğün dostları, hoşgeldiniz. Dayanışma için buradayız” diyerek başladı. Eski Doğu Alman kökenli rahip olan Gauck, göçmenlerin gelişiyle Almanya’nın daha farklı kültürlere sahip olduğunu belirtip, “Bu çeşitlilik ülkemizi daha güçlü, daha enteresan ve sempatik kılıyor” dedi.

Almanya’da camilere saldırılar olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, “Camileri korumak sadece Müslümanların değil hepimizin görevi” çağrısını yaptı. Fransa’daki saldırılara da değinirken, “Bizi dağıtmak istediler ama bizi daha da çok birleştirdiler” diye konuştu.

Yürüyüşü televizyonlar canlı yayınladı

Fransa Büyükelçiliği’nin de bulunduğu ünlü Brandenburg Kapısı’na ilk gelenler İranlı muhalifler oldu.



İran’da yasaklı Halkın Mücahitleri adlı grup 'Ruhani’ye hayır', ‘Ruhani liderliğinde hergün bir idam oluyor’ ve ‘Hoşgörüye evet, terörizme hayır’ pankartları taşıdı. ‘Charlie Hebdo’ya destek veren ve Almanya-Fransa kardeşliğine vurgu yapan pankartlar da dikkat çekti. Gösteriye medyanın ilgisi yoğun. Televizyonlar gösteriyi canlı yayınlandı.