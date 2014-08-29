Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir kenevirle meydan okudu!

Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve federal milletvekili Cem Özdemir’in ALS hastalığına dikkat çekmek için üzerine buzlu su döktüğü sırada çekilen videoda, evin balkonunda kenevir bitkisi olduğu görülmesi ülkede tartışmalara neden oldu.

Özdemir, ALS hastalığına dikkat çekmek amacıyla başkent Berlin’deki evinin üzerine buzlu döktüğü anın görüntüsünü 22 Ağustos’ta bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlamıştı. Videoda Özdemir’in sağında duran yeşil yapraklı bitki, “kenevir”e benziyordu. Bitkinin kenevir olup olmadığına yönelik tartışmalar giderek alevlenince Özdemir’den itiraf geldi. Westdeutsche Allgemeine gazetesinin internet sitesine açıklama yapan Özdemir, “Evet o bir kenevir bitkisi. Biz Yeşiller özgürlüğün dostlarıyız. Bir kişi kenevir bitkisini oluşturacağı riskleri de göz önüne alarak kullanmak istiyorsa bu özgür toplumlarda bireyin kendisinin vereceği karardır” dedi. Özdemir, söz konusu video ile nazik bir dille politik mesajlar verdiğini de belirterek, 18 yaşından küçüklerin kenevir kullanmalarının yasak olduğunu da vurguladı.

Dava açılmayacak

Olay Almanya gündemine otururken, Bild gazetesi “buz kovası iddiası”na atıfta bulunarak “Kenevir İddiası” başlığını kullandı.

Özdemir’in balkonunda kenevir yetiştirmesine ilişkin henüz bir soruşturmanın başlatılmadığı bildirildi. Almanya’da kenevir yetiştirene para cezası verilse de dokunulmazlığı olan Özdemir’in ceza alması beklenmiyor. Yeşiller Partisi Marihuana kullanımının yasallaştırılması için de çalışmalar yaptığı biliniyor.

Almanya’da çok yaygın

Kenevir, Almanya’da en yaygın olarak kullanılan uyuşturucu. Almanya’da kenevir satışı tıbbi sebepler dışında yasadışı olsa da belirli şartlar altında kenevir yetiştirmek yasak değil. Ancak Hint keneviri tüketiminin yasallaştırılması için girişimlerde bulunan Alman Kenevir Birliği’nden Florian Rister Özdemir’in videosunda görülen kenevir bitkisinin bu şartlara uymadığını ve yasa dışı olduğunu belirtti. Almanya’da esrarın kişisel kullanımı ise yasadışı değil, ancak kişisel kullanım için izin verilen doz her eyalete göre değişiyor. Örneğin, Berlin’de bu miktar 15 gram iken Münih’te 6 gram.