‘Almanya yeni Polonya hükümetinden rahatsız’



Polonya’da kasım ayı yapılan seçimleri Jarosław Kaczyński başkanlığındaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazanmıştı. 16 Kasım'da göreve başlayan muhafazakar partinin anayasa mahkemesi üyelerinin bir kısmını değiştirmesi Polonya'da tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, muhalifler ve yüksek dereceli hukukçular bunun yargıya ve demokrasiye bir müdahale olduğunu dile getirmişti.

Haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre Alman hükümet de durumdan rahatsız. Habere göre Alman bakanlar kurulunun bir üyesi “Varşova'da şu anda olup bitenler, en ciddi endişelerimizi doğruluyor” diye konuştu. Alman bakan, yargı ve basın üzerinde etkili olma çabasının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarını hatırlattığını söyledi.

Özellikle Polonya Dışişleri Bakanı Witold Waszczykowski'nin Berliner Zeitung'a yaptığı açıklamaların başbakanlık ve dışişleri bakanlığında tepkiyle karşılandığı belirtiliyor. Polonyalı bakan, gazeteye verdiği demeçte Alman hükümetini Rusya'nın çıkarlarını Polonya'nın güvenlik çıkarlarından üstün tutmakla suçlamıştı. Der Spiegel'e konuşan hükümet yetkilisi konuyla ilgili yorumunda “Biz, bu aşamanın geride kaldığını sanıyorduk” dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Waszczykowski aynı açıklamasında Almanya ile iyi ilişkiler geliştirme arzusunda olduklarını söyleyerek “Polonya'da NATO birlikleri konuşlandırma isteğimize anlayış gösterilmesini istiyoruz” demişti.

Polonya'nın yeni başbakanı Beata Szydlo'nun Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine karşın buluşma için henüz bir tarih önerisinde bulunmamış olması da Berlin'de şaşkınlık yarattı. Berlin'deki çevreler bunun “son derece alışılmadık bir durum” olduğunu kaydediyor.