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Dünya
Deutsche Welle

Almanya yeni cumhurbaşkanını arıyor

Almanya, 2017’de görev süresi dolacak olan Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un halefinin kim olacağını tartışıyor. Koalisyon ortakları da ortak bir isim belirlemek için görüşme turlarını hızlandırdı.

08 Kasım 2016 01:05

Berlin, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un yerini alacak ismin arayışında. Görev süresi 2017'de dolacak olan Gauck, 6 Haziran 2016 tarihinde koltuğa yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Koalisyon ortaklarının liderleri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Horst Seehofer ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Sigmar Gabriel ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek amacıyla hafta sonu bir araya geldi. Ancak toplantıda herhangi bir aday üzerinde uzlaşma sağlanamadı.

Üç bakan, bir meclis başkanı

Koalisyon liderleri bir isim üzerinde anlaşamasa da gündeme gelen birçok isim var. Bunların başında Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier (SPD), Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert (CDU), Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble (CDU) ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen (CDU) geliyor.

Adaylar arasında Steinmeier (60) ülkede son derece popüler ve iyi bir itibara sahip. SPD lideri Gabriel, Steinmeier'in adaylığı için ısrarcı olsa da Hristiyan Demokratlar bu öneriyi kabul etmeye henüz yanaşmıyor.

Meclis Başkanı Lammert (67) ise iddialara göre aday olmak niyetinde değil. Ancak kendisi şu ana dek aday olacağı ya da olmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Maliye Bakanı Schäuble (73) ise cumhurbaşkanlığı için adı geçen bir başka isim. 1972 yılından beri federal milletvekili olan Schäuble, 2015 yılında uluslararası medya ve toplumda Yunanistan kurtarma pakedinin tartışılmasıyla küresel düzeyde ün kazanmıştı.

İlk kadın cumhurbaşkanı olabilir

Makam için adı geçen bir başka isimse Savunma Bakanı von der Leyen (58). Daha önce Federal Aile Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı da yapan von der Leyen, eğer seçilirse ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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