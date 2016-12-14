Almanya 'yaşamı tehlikede' olan bilim insanlarını davet etti; Türkiye 21 kişi ile ilk sırada

Merkezi Bonn kentinde olan Alexander-von-Humboldt Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Philipp-Schwartz adlı girişime bağlı bursiyerler ocak ayından itibaren iki yıllığına Almanya'nın toplam 39 araştırma merkezinde görev yapacak.

Bursiyelerin çoğunluğu 21 kişi ile Türkiye'den

Söz konusu bilim insanları ülkelerindeki savaş ortamı ya da siyasi soruşturmalar nedeniyle Almanya'dan destek talebinde bulundular. Bursiyelerin çoğunluğu 21 kişi ile Türkiye'den geliyor, onu 18 kişi ile Suriye izliyor. Irak'tan üç, Tacikistan, Burundi, Yemen ve Sudan'dan ise birer bursiyer Almanya'ya geliyor.

Mart ayında da bilim insanlarına burs verilmişti

Almanya'daki 39 ev sahibi yüksek okul ve araştırma merkezi toplam 59 aday arasından seçildi. Mart ayındaki ilk turda da Suriye ve Türkiye'den gelen 23 bilim insanına burs sağlanmıştı.

Philipp-Schwartz girişimi Humboldt Vakfı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde görevine başladı. Finans kaynağını Almanya Dışişleri Bakanlığı ile aralarında Robert-Bosch, Mercator, Alfred Krupp von Bohlen gibi kuruluşların bulunduğu farklı vakıflar sağlıyor.

Philipp Schwartz 1933'de Türkiye'ye davet edilmişti

Girişim adını Yahudi kökenli Macar patolog Philipp Schwartz'dan alıyor. Schwartz, 1919'da Budapeşte Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1928'de Frankfurt M. Üniversitesi patolojik anatomi enstitüsü'ne profesör oldu. 1933'de Nazi yönetiminden kaçarak İsviçre'ye gitti ve zorda kalan bilim insanları için bir girişim oluşturdu. Aynı yıl Türk hükümetinin davetlisi olarak İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Patoloji ve Patolojik Anatomi Enstitüsü'nde ordinaryüs profesör olarak çalışmaya başladı ve Türk uyruğuna geçti. 1953’te İstanbul’dan ayrılarak Frankfurt M. Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi ordinaryüs profesörü oldu. 1954'de Amerika'ya gitti.