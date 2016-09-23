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Dünya
Deutsche Welle

Almanya 'yasal' uyuşturuculara savaş açtı

Almanya'da meclis, bitki karışımı, tütsü, banyo tuzu gibi adlar altında yasal olarak satılan uyuşturuculara savaş açtı. 'Legal Highs' olarak adlandırılan maddelere kapsamlı yasak getirildi.

23 Eylül 2016 13:01


İçindeki etken maddeler sürekli değiştirilerek bitki karışımı, banyo tuzu, oda parfümü, ferahlatıcı esans, tütsü, bitki gübresi gibi adlarla yasal olarak satışa sunulan maddeler yasaklanıyor. Alman Federal Meclisi, 'Legal Highs' olarak bilinen modern sentetik uyuşturuculara kapsamlı yasak getiren yasal düzenlemeyi kabul etti.

Psikoaktif etken madde kullanılarak üretilen modern sentetik uyuşturucuların üretimi, ticareti, ithalatı ve satışı artık cezaya tabi olacak. Üreticiler şimdiye kadar küçük kimyasal değişikliklerle mevcut yasakları delmeyi başarıyordu.

Uyuşturucu kullanan çevrelerde giderek daha fazla ilgi gören "legal highs" ürünlerinin bulantı, kalp çarpıntısı, kusma ve bilincini kaybetmeden ölüme kadar uzanan muhtelif yan etkileri bulunuyor.

AB çapında 450'yi aşkın psikoaktif etken maddenin bulunduğu ve 650'nin üzerinde internet sitesi üzerinden ticaretinin yapıldığı biliniyor. Federal Sıhhi Aydınlatma Merkezi verilerine göre Almanya'da 2015 yılında 'Legal Highs' türü uyuşturucuların tüketimine bağlı nedenlerden dolayı 39 kişi yaşamını yitirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaHighsFederal MeclisiSıhhi Aydınlatma MerkeziDeutsche Welle Türkçe DWdpa/BK

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