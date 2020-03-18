Almanya'ya ait yayın organı DW, 'Pelikan'ı yazdı: Devlet içinde devlet mi?

T24 Dış haberler

Almanya devletine ait yayın organı Deutsche Welle'nin (DW) İngilizce versiyonunda, "Türkiye'nin Pelikan Grubu: Devlet içinde devlet mi?" başlıklı bir makale yayımlandı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasında yola çıkılan haberde 'Pelikan örgütü'nden bahsediliyor.

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016’da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu’na karşı sert ifadelerin yer aldığı ‘Pelikan Bildirisi’ni yayınlamıştı. ‘Pelikan Darbesi’ olarak da anılan bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu istifa etmişti.

Hülya Schenk ve Daniel Bellut imzalı haberde, "Uzun süredir birçok gözlemci ve sosyal medya kullanıcısı için bu hızla tutuklamalar, Erdoğan'a yakın bir grubun yargıya sızdığının kanıtıydı" ifadeleri yer aldı.

"Devletin içinde devlet gibi hareket ediyor"

Schenk ve Bellut, "Uzun süredir Pelikan adıyla bilinen bir grubun Türkiye'deki etkisinin arttığı devlet içinde bir devlet gibi hareket ettiği hakkında şüpheler artıyor" ifadelerini kullandı.

Makalede grubun adını John Grisham'ın "Pelikan Dosyası" (The Pelican Brief) romanından aldığı ifade edildi. Bahsi geçen kitap, daha sonra beyaz perdeye uyarlanmış ve başrolü ünlü oyuncu Denzel Washington ve Julia Roberts üstlenmişti.

DW'ye konuşan Cumhuriyet gazetesi yargı muhabir Alican Uludağ, bir grup Pelikan üyesinin yargıya sızdığını düşündüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının da, kendisine buna benzer şeyler söylediğini ifade etti.

Makalede, "Pelikan grubunun Gülen cemaatini andırdığı" iddia edildi.

Uludağ, Pelikan'ın AKP'nin bir kanadı olduğunu ve örgüte çoğunlukla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderlik ettiğini dile getirdi.