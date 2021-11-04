Almanya ve Yunanistan’dan Covid-19 aşısı olmayanlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

Almanya ve Yunanistan’da yeni tedbirler kapsamında, iş yerlerinde aşı olmayanlardan düzenli olarak PCR testi ibraz etmeleri istenecek. Yunanistan’da halka açık kapalı alanlara sadece PCR testi olanların girmesine izin verilecek. "Sert kısıtlamalar getirilecek"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği'nin meclis grup toplantısında, aşı olmayan vatandaşlara yönelik ‘sert kısıtlamalar’ getirileceğini söyledi. Uygulanacak kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Merkel, aşı olmamış kişilere iş yerlerinde günlük olarak test verme zorunluluğu getirileceğini kaydetti.

Ülkede Covid-19 vakalarının hızla artmasından büyük endişe duyduğunu belirten Merkel, koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı artarken, aşılama oranının aynı kaldığına dikkat çekti. Son 24 saatte 10 bin 800 vaka

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 800 yeni Covid-19 vakası kaydedildi, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, salgının başından bu yana 4 milyon 600 bin vaka, 98 bin 800 Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.

Yunanistan’da da yeni tedbirler kapsamında, 6 Kasım Cumartesi gününden itibaren aşı olmayanlar, bankalar, eğlence mekanları, kuaförler ve sosyal kurumlar gibi kamuya ait kapalı yerlere PCR testi ibraz ederek girebilecek.

Ayrıca özel ve kamu sektöründeki tüm aşısız çalışanlar, masrafları kendilerine ait olmak üzere haftada 2 kez PCR testi yaptırmak zorunda kalacak.