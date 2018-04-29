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BBC Türkçe

Almanya ve Türkiye arasındaki silah ticaretinin büyüklüğü nedir?

Almanya, Türkiye'ye yaptıkları silah satışlarının büyük bir kısmını dondurduğunu açıkladı. Türkiye, Almanya'dan ne kadar silah satın alıyor? Ticaret hacmi ne kadar? TÜİK verilerinden derledik.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye silah ihracatının büyük kısmını dondurduklarını söylemesi, halihazırda gergin olan ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtı.

gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ateşli harp silahları ve malzemeleri ithalatında 2016 verilerine göre, Almanya, 2.4 milyon dolar ile 11'inci sırada yer alıyor.

ABD, İtalya ve Japonya'nun ateşli harp silahları ve malzemeleri ithalatında Türkiye'nin ilk üç ticaret ortağı olduğu görülüyor.

Türkiye'nin ateşli harp silahları ve malzemeleri sattığı ülkeler arasında ise 2016 verilerine göre Almanya yaklaşık 10 milyon dolar ile 12'inci sırada bulunuyor.

Almanya'dan harp silahları, tanklar, revolver, tabanca, kesici, dürtücü silahlar ithalatında ise 2014 yılında 7.8 milyon dolar olan rakam 2016'da yaklaşık 300 bin dolara iniyor.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında, çifte namlulu av tüfekleri, tüfekler, kısa tüfekler ve ağızdan dolmalı tüfekler gibi askeri olmayan silahlar ihracatının ise 2016 yılında 6 milyon dolara kadar çıktığı görülüyor.

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