T24 LogoT24 Logo
Gündem

Almanya ve Türkiye arasında duruşma için mekik dokuyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) -  MERSİN'in Erdemli ilçesinde, geçen yıl gittiği hastanede acil tıp teknisyeni ile yaşadığı tartışma sonrasında hakkında kamu davası açılan Ayşe Sayık (79), Almanya ile Türkiye arasında mekik dokuyarak adalet aradığını söyledi

14 Mayıs 2018 14:09

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) -  MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, geçen yıl gittiği hastanede acil tıp teknisyeni ile yaşadığı tartışma sonrasında hakkında kamu davası açılan Ayşe Sayık (79), Almanya ile Türkiye arasında mekik dokuyarak adalet aradığını söyledi.
Rahatsızlanınca 2 Ağustos 2017\'de Erdemli Devlet Hastanesi\'ne giden Ayşe Sayık, tedavi olmak istedi. Sayık, kendisiyle ilgilenen Acil Tıp Teknisyeni Hatice E.G.\'in kendisine kötü muamelede bulunduğunu iddia ederek tartıştı. Bunun üzerine Hatice E.G., \'beyaz buton\'a basarak polis çağırması ile ekipler tarafından karakola götürülen yaşlı kadının ifadesi alındı. Olayın ardından yeniden Almanya\'ya dönen yaşlı kadın hakkında, \'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçlaması ile kamu davası açıldı.
45 yıldır Almanya\'da yaşayan Sayık, dava için Almanya\'dan 3 kez Türkiye\'ye geldiğini belirtti. Sayık, \"Ben kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Yüzde 69 engelliyim. Hemşire sedyeye çıkmamı söyledi. Engelli olduğumu, çıkamayacağımı söyledim. Parmağını kaldırıp bağırdı. Annesi yaşında kadın olduğumu söyledim. Zorlukla çıktım sedyeye. Sırtını aç dedi. Elimin iyi olmadığını, açamayacağımı söyledim. Sırtıma birkaç tane vurdu. \'Ne oluyor kızım, biz buraya dövülmeye mi geldik\' diye tepki gösterdim. \'İn cehennem ol da git\' dedi bana. Kapıya çıktım başhekimi sordum o benden önce gitmiş. Sonra başhekim odasında yok dediler. Ben Sağlık Bakanlığı\'nı ararken hemşire beyaz botuna basmış. Polis gelip bizi karakola götürdü. Daha sonra hakkımda dava açıldı\" dedi.
DAVA İÇİN 3 KEZ TÜRKİYE\'YE GELDİ
Dava için Almanya\'dan 3 defa Türkiye\'ye geldiğini kaydeden Sayık, \"Ben de şikayetçi oldum. Kimse yüzüme bakmıyor. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben haksızsam beni cezalandırsınlar. Ben 79 yaşında bir kadınım, bana vurmaya hakkı var mı? Yaptıkları olacak şey değil. İnsanlık yok. Bilet alacak bile durumum yok. Bu dava için Almanya\'dan 3 sefer Türkiye\'ye geldim. Biletimi yakınlarım alıyor. Tekerlekli yürüteç ile yürüyebiliyorum. Ya benim davamı da kabul etsinler ya da bu dava bir an önce sonuçlansın. Bana da yazık\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHAMERSİN ErdemliAyşe SayıkAlmanyaTürkiyeRahatsızlanıncaAğustosDevlet HastanesiSayıkAcil Tıp Teknisyeni HaticeBununHaticeOlayınYüzdeHemşireEngelliParmağınıAnnesiZorluklaSırtınıElimin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24