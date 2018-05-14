Almanya ve Türkiye arasında duruşma için mekik dokuyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde, geçen yıl gittiği hastanede acil tıp teknisyeni ile yaşadığı tartışma sonrasında hakkında kamu davası açılan Ayşe Sayık (79), Almanya ile Türkiye arasında mekik dokuyarak adalet aradığını söyledi.

Rahatsızlanınca 2 Ağustos 2017\'de Erdemli Devlet Hastanesi\'ne giden Ayşe Sayık, tedavi olmak istedi. Sayık, kendisiyle ilgilenen Acil Tıp Teknisyeni Hatice E.G.\'in kendisine kötü muamelede bulunduğunu iddia ederek tartıştı. Bunun üzerine Hatice E.G., \'beyaz buton\'a basarak polis çağırması ile ekipler tarafından karakola götürülen yaşlı kadının ifadesi alındı. Olayın ardından yeniden Almanya\'ya dönen yaşlı kadın hakkında, \'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçlaması ile kamu davası açıldı.

45 yıldır Almanya\'da yaşayan Sayık, dava için Almanya\'dan 3 kez Türkiye\'ye geldiğini belirtti. Sayık, \"Ben kalp, şeker, tansiyon hastasıyım. Yüzde 69 engelliyim. Hemşire sedyeye çıkmamı söyledi. Engelli olduğumu, çıkamayacağımı söyledim. Parmağını kaldırıp bağırdı. Annesi yaşında kadın olduğumu söyledim. Zorlukla çıktım sedyeye. Sırtını aç dedi. Elimin iyi olmadığını, açamayacağımı söyledim. Sırtıma birkaç tane vurdu. \'Ne oluyor kızım, biz buraya dövülmeye mi geldik\' diye tepki gösterdim. \'İn cehennem ol da git\' dedi bana. Kapıya çıktım başhekimi sordum o benden önce gitmiş. Sonra başhekim odasında yok dediler. Ben Sağlık Bakanlığı\'nı ararken hemşire beyaz botuna basmış. Polis gelip bizi karakola götürdü. Daha sonra hakkımda dava açıldı\" dedi.

DAVA İÇİN 3 KEZ TÜRKİYE\'YE GELDİ

Dava için Almanya\'dan 3 defa Türkiye\'ye geldiğini kaydeden Sayık, \"Ben de şikayetçi oldum. Kimse yüzüme bakmıyor. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben haksızsam beni cezalandırsınlar. Ben 79 yaşında bir kadınım, bana vurmaya hakkı var mı? Yaptıkları olacak şey değil. İnsanlık yok. Bilet alacak bile durumum yok. Bu dava için Almanya\'dan 3 sefer Türkiye\'ye geldim. Biletimi yakınlarım alıyor. Tekerlekli yürüteç ile yürüyebiliyorum. Ya benim davamı da kabul etsinler ya da bu dava bir an önce sonuçlansın. Bana da yazık\" diye konuştu.



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