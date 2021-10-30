Almanya ve Fransa'dan Ukrayna'nın Donbas'ta Türk yapımı SİHA kullanımına tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı Bayraktar SİHA'ların kullanılmasından dolayı endişeli olduklarını belirtti. Almanya da bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetti.

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Euronews'un aktardığına göre Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Minsk anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Bild'e konuşan bir Almanya Dışişleri sözcüsü de bölgede "gerilimi yatıştırma çağrısında bulunarak, Ukrayna'nın SİHA kullanımının Minsk Anlaşmasını ihlal ettiğini ifade etti. Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi, "bu uyarıyı kabul etmediklerini" ve "Ukrayna'nın kendini savunma hakkı olduğunu" ifade etti.

Kremlin de SİHA kullanımının ardından, "Kiev'e Türk SİHA'larının satılması Ukrayna'nın doğusundaki durumu kötüleştiriyor" açıklamasında bulunmuştu.