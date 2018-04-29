Almanya ve Fransa, AB için yeni bir yol haritasında anlaştı

Avrupa Birliği'nin iki itici gücü Almanya ve Fransa, AB entegrasyonunu derinleştirmek için bir yol haritası çizme kararı aldı ve bu reformları gerçekleştirmek için AB anlaşmalarını değiştirebilmenin önünü açtı.

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yemin töreninin ertesi gününde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geldi.

Merkel ve Macron, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İngiltere'nin çıkış kararıyla sarsılan Avrupa'ya yeni bir ivme verme kazandırmak için gerekirse AB anlaşmalarını değiştirme sözü verdi.

"Avrupa Birliği'nin orta vadeli perspektifi için yol haritası çizme kararı aldık" diyen Merkel şöyle konuştu:

"İngiltere'nin AB'den ayrılıyor olmasına odaklanamayacağımız konusunda hemfikiriz. Herşeyden önce, Avrupa Birliği'ni nasıl derinleştirebilir ve krizlerden etkilenmez hale getirebiliriz, özellikle de Euro bölgesini, bunu düşünmeliyiz."

Macron'un Euro bölgesine kendi finans ve bütçe bakanını tayin etme fikri Berlin'de şüpheyle karşılanmıştı.

Finans Bakanı Wolfgang Schaeuble, AB anlaşmalarında değişiklik gerektireceği nedeniyle bu fikrin gerçekçi olmadığını söylemişti.

Ancak her iki lider de anlaşmalarda değişikliğe gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Merkel anlaşmaların değiştirilmesi için "Eğer neden, ne için, meselenin ne olduğunu söyleyebilirsek Almanya hazır olur" derken, Macron "Geçmişte anlaşmaların değiştirilmesi Fransa'da bir tabuydu. Artık olmayacak" dedi.

Macron ayrıca aşırı sağcı Marine Le Pen'i cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yendikten sonra popülizmle mücadele edebilmek için Avrupa'nın "tarihi bir yeniden yapılanma sürecine girmesi" çağrısı yaptı.

AB'nin iki gücü Almanya ve Fransa, ikili ilişkilerine "yeni bir ivme" kazandırmak istediklerini de kaydetti.