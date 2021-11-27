Almanya ve Çekya'da Omicron şüphesi

Almanya'da ve Çekya'da Omicron varyantı olduğundan şüphelenilen birer vaka tespit edildi. İncelemeler devam ederken, Almanya'da önlemlerin sıkılaştırılması gündemde.Avrupa'daki ilk Omicron vakasının dün Belçika'da görülmesinin ardından bugün Almanya ve Çekya, Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri birer vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya’nın Hessen eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Kai Klose, "Omicron varyantının Almanya’da gelmiş olması çok olası" açıklaması yaptı. Güney Afrika'dan Frankfurt Havalimanı’na gelen birinde “pek çok mutasyon geçirmiş” virüse rastlandığını belirten Klose, vakanın Omicron varyantı olduğuna dair şüphelerin bulunduğunu, söz konusu kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Almanya’nın yanı sıra, Çekya da şüpheli bir vaka tespit edildiğini bildirdi. Namibya’dan gelen bir kişinin Namibya dönüşü pozitif çıktığı ve virüs diziliminin laboratuvarda incelendiği belirtildi. Almanya'da aşı zorunluluğu tartışması Almanya'da çok bulaşıcı olduğu tahmin edilen Omicron virüsünden sonra korona kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu konusunda tartışmalar başladı. Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin sağlık uzmanı Karl Lauterbach, virüsün "düşünülenden çok daha agresif” olduğunu söyledi ve korona kısıtlamalarının buna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. “Halihazırda var olan dalgaya daha şiddetli bir varyantın eklenmesinden daha kötü bir şey olamaz” ifadelerini kullanan Lauterbach, hatırlatma dozlarının varyanta karşı koruyacağı konusunda emin olduğunu söyledi. Almanya’nın müstakbel Başbakanı Olaf Scholz ise virüsle ve varyantlarıyla mücadelede yeni koalisyon hükümetinin gereken her şeyi yapacağını belirtti. Scholz, "Korona ve Omicron ile mücadelede yeni ve daha kesin yaklaşımlar geliştirmek için bir kriz ekibi oluşturuyoruz" dedi. Avrupa sağlık yetkilileri, yeni varyantın kıtaya "çok büyük risk" oluşturduğunu söyledi. Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, zorunlu aşı uygulamasına artık sıcak baktığını ifade etti. "Zorunlu aşı uygulaması toplumu bölebilir, ancak bu bitmeyen pandemi de toplumu bölüyor" dedi. Braun, enfeksiyonu kapma oranının aşısızlarda aşılılardan on kat daha fazla olduğunu söyledi ve hastanelerin kapasitesinin zorlandığını ekledi. Öte yandan, yeni koronavirüs varyantı Omicron'un Hollanda'ya da ulaşmasından endişe ediliyor. Hollanda Belediye Sağlık Hizmetleri (GGD) Güney Afrika'dan gelen iki uçaktaki yolculara test yapıldığını ve 61 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İncelemeler devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Güney Afrika'da görülen yeni koronavirüs varyantı nedeniyle Güney Afrika ve çevresindeki ülkelerden seyahati dün geçici olarak durdurdu. AFP, Reuters / AI, BÖ © Deutsche Welle Türkçe