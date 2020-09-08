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Dünya

Almanya ve Britanya, Minsk'ten kaçırılan muhalif figür Kolesnikova'nın durumuna dair açıklama istiyor

08 Eylül 2020 08:31

T24 Dış Haberler

Almanya ve Britanya, Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın nerede olduğuna dair Minsk'ten açıklama talep etti.

Devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın seçimlerin ardından Litvanya'ya gitmesiyle hâlâ Belarus'ta bulunan en üst düzey muhalif figür haline gelen Kolesnikova dün ortadan kaybolmuştu. Kolesnikova'nın başkent Minsk'te yürürken maskeli kişiler tarafından alıkonulduğu ve zorla bir minibüse bindirildiği görülmüştü.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Marie Kolesnikova'nın durumu konusunda ciddi anlamda endişeliyim. Lukaşenko rejiminin birinci önceliği onu sağlıklı bir şekilde bulmak olmalı. Rejim protestoculara sert şekilde müdahale etmeyi durdurmalı, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve muhalefetle diyaloga başlamalı" yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Kolesnikova'nın durumu hakkında endişelerini dile getirirken, muhalif siyasetçinin nerede olduğunun açıklanmasını talep etti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

 

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