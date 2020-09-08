Almanya ve Britanya, Minsk'ten kaçırılan muhalif figür Kolesnikova'nın durumuna dair açıklama istiyor

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Almanya ve Britanya, Belarus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova'nın nerede olduğuna dair Minsk'ten açıklama talep etti.

Devlet başkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın seçimlerin ardından Litvanya'ya gitmesiyle hâlâ Belarus'ta bulunan en üst düzey muhalif figür haline gelen Kolesnikova dün ortadan kaybolmuştu. Kolesnikova'nın başkent Minsk'te yürürken maskeli kişiler tarafından alıkonulduğu ve zorla bir minibüse bindirildiği görülmüştü.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Marie Kolesnikova'nın durumu konusunda ciddi anlamda endişeliyim. Lukaşenko rejiminin birinci önceliği onu sağlıklı bir şekilde bulmak olmalı. Rejim protestoculara sert şekilde müdahale etmeyi durdurmalı, siyasi tutukluları serbest bırakmalı ve muhalefetle diyaloga başlamalı" yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Kolesnikova'nın durumu hakkında endişelerini dile getirirken, muhalif siyasetçinin nerede olduğunun açıklanmasını talep etti.