Almanya ve Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'i aştı

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Almanya'nın batısı ve Belçika'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'i geçti. Hala kayıp olan yüzlerce kişi için aramalar sürüyor.

Alman yetkililer Renanya-Palatina eyaletinde 110 kişinin, komşusu Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Renanya-Palatina'da hayatını kaybedenlerden 12'sinin engelli bireyler için bakım evinde kalan kişi olduğu ifade edildi. Bavyera eyaletindeki Berchtesgadener Land'da da bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer Renanya-Palatina eyaletindeki Ahrweiler'de hala çok sayıda kayıp olduğunu, ölü sayısının artmaya devam edebileceğini söyledi. Selin telefon hatlarına verdiği zarar nedeniyle birçok kişiyle temas kurmanın da zorlaştığı ifade edildi.

Uzmanlar, Avrupa Sel Farkındalık Sistemi'nin bu hafta başında bir uyarı yayımlamasına rağmen ölü sayısının neden bu kadar yüksek olduğunu sorguladı. Hidrolojist Hannah Cloke, Politico'ya yaptığı açıklamada yaşananları "sistemin çok büyük bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın gelecekte bu tür afetlere karşı daha iyi hazırlanması gerektiğini ifade etti ve yaşananların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Belçika'da da ölü sayısının 27'ye çıktığı ve 20 kişinin hala kayıp olduğu ifade edildi.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Belçika'dan Hollanda'ya akan Maas Nehri'ndeki bazı setlerin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Maas Nehri'nin taşması "felaket senaryosu" olarak nitelendirilirken, uzmanlar suyun henüz bu seviyeye ulaşmadığını ifade etti.

Belçika'nın 10 bölgesinden dördüne afetle mücadele için asker gönderildi.

Can kaybı yaşanmasa da İsviçre, Lüksemburg ve Hollanda da selden ağır şekilde etkilendi. Bu ülkelerde birçok köy boşaltıldı.