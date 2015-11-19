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Dünya
Deutsche Welle

Almanya ve Avusturya sığınmacı krizini görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Avusturyalı mevkidaşı Werner Faymann’ı Berlin’de kabul ediyor. Başlıca gündem maddesi Avrupa’nın mülteci politikaları.

19 Kasım 2015 11:10


Berlin'e resmi ziyaret düzenleyen Avusturya Başbakanı Faymann yoğun sığınmacı akını nedeniyle ülkesinde baskı altında. Büyük koalisyonla yönetilen Avusturya'da sosyal demokrat başbakan Faymann önce sınıra tel örgü çekilmesine karşı çıkmıştı. Ancak Başbakan, daha sonra muhafazakar İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner'e taviz vermiş ve Slovenya sınırında 3,7 kilometre uzunluğunda tel örgü çekilmesine razı olmuştu.

Berlin'deki görüşmede de sığınmacı krizi başlıca gündem maddesi. Faymann, Berlin'den Avusturya sınırının açık kalması konusunda güvence vermesini isteyecek. Zira Almanya'nın sığınmacı geçişine engel olması durumunda Avusturya'nın da aynı şekilde Slovenya yönünde aynı tedbirleri hayata geçirmesi gündeme geliyor.

Görüşmelerde ikinci önemli konu ise Paris'teki terör saldırıları. Saldırılarda yer aldığı sanılan bir şahsın eylül ayı başında Almanya'dan Avusturya'ya geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı. Belçika doğumlu şahsın trafik kontrolü sırasında durdurulduğu ve polise 1 haftalık tatil için Avusturya'ya gittiğini açıkladığı kamuoyuna yansımıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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