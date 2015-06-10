Almanya uyumda yol aldı



Brüksel merkezli Göç Politikası Grubu (Migration Policy Group) tarafından yapılan araştırmada, Almanya'nın yabancıların topluma uyumu konusunda son yıllarda eksiklerini gidermeye başladığı sonucuna varıldı. Kuruluş, bu olumlu gelişmeyi yeni göçmenler için oluşturulan uyum olanakları, yabancı diplomaların tanınması sürecindeki iyileştirmeler ve göçmenlerin yakınlarının Alman vatandaşlığına geçmesinin kolaylaştırılmasına bağladı. Kuruluşun program direktörü Thomas Huddleston, “Alman göç politikası giderek daha fazla örnek gösteriliyor” dedi.

Sağlık ve eğitim alanlarında açıklar var

Ancak uzmanlara göre, Almanya'da hala göçmenlerin ırkçı saldırılardan ve gündelik ayrımcılıktan korunması konusunda eksiklikler bulunuyor. Soruşturma ve istatistiklerde ise ırkçılık nedeniyle işlenen suçların yeterince dikkate alınmadığı eleştirisi getirildi. Ayrıca Almanya'da sağlık ve eğitim konularında da yabancıların dezavantajlı konumda olduğu, araştırmanın sonuçlarından biri. Berlin Humboldt Üniversitesi'nden Naika Foroutan, göçmen kökenli olan öğrenciler ile olmayan öğrenciler arasında hala büyük bir başarı farkı bulunduğuna dikkat çekti.

Kuruluşun, dördüncü kez oluşturduğu göç endeksinde (MIPEX) Almanya 38 ülkede arasında 10'uncu sırada bulunuyor. Göç politikaları konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri olan Kanada 6'ncı sırada iken, Yunanistan 27'nci, Avusturya 20'nci ve İsviçre de 21'inci sırada yer aldı.