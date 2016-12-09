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Dünya
Deutsche Welle

Almanya ülkesine dönen mültecilere teşvik verecek

Almanya, kendi isteğiyle ülkesine dönen mültecileri kapsamlı bir teşvik programıyla desteklemeye hazırlanıyor. Programın ayrıntılarını Kalkınma Bakanı Gerd Müller açıkladı.

09 Aralık 2016 14:24

"Ausburger Allgemeinen" gazetesinin haberine göre, Almanya "Perspektif Memleket" (Perspektive Heimat) adlı 150 milyon euroluk bir teşvik programı ile ülkesine dönmek isteyen mültecileri desteklemeye hazırlanıyor.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Almanya'da tutunamayıp, ülkesine geri dönmek isteyen mültecileri teşvik etmek gerektiğini söyledi. Bakan, "Gelecek 3 yıl için 50'şer milyon euroluk bir 'geri dönüş' programı hazırladık" dedi. Müller, bu programın Almanya'da sığınma başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların yanı sıra oturum hakkı olmasına karşın ülkesine dönmek isteyen mültecileri kapsayacağını belirtti.

Müller, Almanya'da iş bulma şansı olmayan binlerce mülteci olduğunu belirterek, bu kişilerin ülkesine dönmesinin önündeki en önemli engelin, döndüklerinde hayata sıfırdan başlama korkusu olduğunu söyledi. Bakan, "Eğitimi, meslek eğitimini, iş bulmayı ve iş kurmayı destekleyebiliriz. Böylelikle ülkelerine 'kaybeden' olarak dönmemiş olurlar" dedi.

Bakan, Almanya için böyle bir programı uygulamaya koymanın uzun süren iltica başvuru süreçlerinden daha zahmetsiz olduğunu belirtti. Müller, "İnsanları burada yıllar süren bürokratik süreçlerin içinde belirsizliğe sürüklemektense, onların menfaatlerini göz önünde bulundurmalıyız" dedi. Müller, "Biz ülkelerinde yeni bir fırsata sahip olmaları ve kendi istekleriyle dönmeleri için bir teklifte bulunuyoruz" dedi.

2015 yılında Almanya'ya yaklaşık 890 bin sığınmacı gelmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

KNA/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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