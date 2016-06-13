Almanya Ukrayna engelini kayıpsız geçti



Lille kentindeki Pierre-Mauroy stadyumunda oynanan mücadelede Almanya rakibi karşısında zaman zaman zorlansa da sahadan 19'uncu dakikada Shkodran Mustafi ve oyuna sonradan giren Bastian Schweinsteiger'in golleriyle (90+2) 2-0 galip ayrılmayı bildi.

Neuer ve Boateng savunmayı ayakta tuttu

Almanya ilk yarıda savunmacı Mustafi ile erken bir gol bularak öne geçmesine rağmen kalesinde zor anlar yaşadı. Bu maçta ilk defa bir arada oynayan Jerome Boateng, Mustafi, Jonas Hector ve Benedikt Höwedes’ten oluşan savunma dörtlüsü zaman zaman uyum sorunu yaşadı. Ukrayna bu devrede dört önemli fırsattan yararlanamadı. Kaleci Manuel Neuer başarılı kurtarışları ve Boateng’in gol çizgisinden çıkardığı bir top sonrası ‘Panzerler’ ilk yarıda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Schweinsteiger’in dönüşü

Ancak Almanya neredeyse ikinci yarının tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu ve istediği gibi yönlendirdi. Özellikle günün başarılı isimlerinden Toni Kross ve Sami Khedira ceza alanı dışından rakip kaleyi yoklarken, ilk yarıdaki direncini sergilemekten uzak kalan Ukrayna da maçın son bölümünde beraberlik sayısını ararken kalesinde ikinci golü gördü. Oyuna 90’ıncı dakikada dâhil olan Bastian Schweinsteiger, gelişen bir kontra atakta maçın 2-0’lık skorunu belirledi. Mesut Özil de verdiği şık gol pasıyla skora katkı sağladı.

Mustafi milli takım formasıyla ilk golünü atmanın, Schweinsteiger ise uzun bir sakatlık dönemi sonrası golle buluşmanın sevincini yaşadı. Mart ayında dizinden önemli bir sakatlık geçiren Manchester United'lı oyuncu o zamandan beri çıktığı ikinci milli maçında golle buluşmuş oldu.

Löw'den çifte rekor

Alman milli takımının başarılı teknik direktörü Joachim Löw, Ukrayna maçıyla birlikte Alman milli takımı başında 2008 (6) ve 2012'den sonra (5) 2016'da 12’nci Avrupa Şampiyonası maçına çıkarak rekor kırdı. Daha önceki rekor 11 maçla 1992 ve 1996’daki şampiyonalarda toplam 11 maça çıkan Berti Vogts’a aitti. Öte yandan Löw, milli takımla birlikte üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak bir başka ilki gerçekleştirdi.

C grubunun diğer mücadelesinde Kuzey İrlanda’yı 1-0 yenen Polonya da turnuvaya 3 puanla başladı. Almanya gruptaki ikinci maçını 19 Haziran Perşembe günü Polonya ile oynayacak.