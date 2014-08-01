Almanya U19 milli takımı Avrupa Şampiyonu



Marcus Sorg yönetimindeki Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan final mücadelesinde ‘Genç Panzerler' Portekiz'i 1-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Beş bin kişinin izlediği Szusza stadındaki mücadelede maçın tek golünü Herha Berlin forması giyen Hany Mukhtar 39'uncu dakikada kaydetti. U19 Almanya milli takımı tek farklı üstünlüğünü maçın son düdüğüne kadar korumasını bildi ve yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Milli takımın bir başka başarılı ismi Davie Selke ise final mücadelesini boş geçse de turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamladı.

Genç milli takımlar düzeyindeki son başarısını 2009'daki U21 Avrupa Şampiyonluğu'yla elde eden Almanya, o tarihten sonra bir kez daha ancak bu kez U19 Milli Takımı'yla aynı başarıya ulaştı ve gençler düzeyinde Avrupa şampiyonluklarını sekize çıkardı.