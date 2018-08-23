Almanya TV ekibine saldırıyı tartışıyor

Almanya’nın Dresden kentinde geçen hafta kısaca Pegida olarak adlandırılan "Batı'nın İslamlaşmasına karşı Vatanperver Avrupalılar” hareketinin düzenlendiği gösteride polis tarafından bir televizyon ekibinin çalışmalarının bir süre için engellenmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Gösteriyi görüntülemek isteyen kamu televizyonu ZDF ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra polis çağıran göstericinin Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) çalışanı olduğunun ortaya çıkması tartışmalara yeni bir boyut kattı.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, Pegida gösterisine katılarak ZDF ekibine sözlü saldırıda bulunan kişinin eyalet emniyet teşkilatının sözleşmeli çalışanlarından biri olduğu belirtilerek gösteri sırasında görevli olmadığına dikkat çekildi. Söz konusu çalışanın tatilde olduğu, olayın aydınlatılmasının ardından emniyet teşkilatının gereken önlemleri alacağı belirtildi.

Açıklamada, Almanya'da "her vatandaşın özgürce düşüncelerini ifade etme hakkı” olduğunu hatırlatan Eyalet İçişleri Bakanı Roland Wöller ancak "çalışanlarından her zaman için, hatta özel hayatlarında kamuya açık yerlerde bulunduklarında ve açıklama yaptıklarında da, doğru bir tavır” beklediğinin altını çizdi.

Bakan Barley: Olaylar aydınlatılmalı

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Başbakan Angela Merkel'in Dresden ziyaretini protesto için sağ popülist Pegida tarafından düzenlenen bu gösteride yaşananların hızla ve eksiksiz bir şekilde aydınlatılmasını istedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Barley, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Toplumumuz ve anayasamız açısından basın özgürlüğü harika bir değerdir. Bu nedenle Saksonya'da kaygı yaratan olayların kapsamlı bir şekilde aydınlatılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Televizyon ekibinin çalışmalarını engelleyen göstericinin emniyet mensubu olmasına tepki göstereren Yeşiller partili Cem Özdemir Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Anayasamızın korunmasından sorumlu olan kişilerin anayasamıza karşı mücadele veren örgüt ve partilerde hiçbir şekilde yeri yoktur, bu özel hayatları için de geçerlidir” dedi.

Alman Gazeteciler Birliği tepkili

Alman Gazeteciler Birliği (DJV), ZDF ekibine sözlü saldırıda bulunarak, polis tarafından çalışmalarının engellenmesine yol açan göstericinin bir emniyet çalışanı olmasına tepki gösterdi. DJV Başkanı Frank Überall, bugün yapılan yazılı açıklamada, "Saksonya'nın en yüksek emniyet kurumunun bir çalışanı Pegida'ya gidip hakaretler” yağdırmasının ardından, "basın özgürlüğüne darbe indirdiğini” ifade etti. Bunun inanılmaz bir olay olduğunu dile getiren Überall, eyalet hükümetinden bu olaydan gereken sonucun çıkartılması talebinde bulundu.

Dresden'de ne olmuştu?

Saksonya eyaletinin Dresden kentinde, İslam ve yabancı düşmanı Pegida hareketi Başbakan Angela Merkel'in 16 Ağustos Perşembe günü kente yaptığı ziyareti protesto için bir gösteri düzenlemişti. ZDF'de yayınlanan Frontal 21 adlı program için çalışan ekip gösteri sırasında çekim yaparken Almanya'nın bayrağının renklerinden oluşan bir şapka takan gösterici televizyon ekibine tepki göstermişti. Ekibe sözlü saldırıda bulunan gösterici, yüzünün yasalara aykırı olmasına rağmen çekildiği gerekçesiyle polis çağırmıştı.

Televizyon ekibinin verdiği bilgilere göre, polis ekibi yaklaşık 45 dakika tutarak çalışmalarına izin vermemişti. Olayın ortaya çıkması üzerine polis, gösteri sırasında televizyon ekibine yönelik tutumu savunmuş, Saksonya Başbakanı Michael Kretschemer de polisleri koruyan açıklamalarda bulunmuştu. ZDF yönetimi ve gazetecilik meslek örgütler, polisin tavrını eleştirerek, basın özgürlüğünün kısıtlandığını savunmuştu.

dpa,epd,AFP/JD,HS

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