Almanya tuz, şeker ve yağı azaltıyor

Almanya 2018'in ortasına kadar hazır gıdalarda daha az tuz, şeker ve yağın kullanılması için hazırlık yapmaya başladı.

Alman Rheinische Post gazetesinde yer alan bir habere göre, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt hazır gıdalardaki tuz, şeker ve yağ oranlarının azaltılması yönünde bir tasarı sundu. Bu tasarı, firmaların 2018 yılı ortalarına kadar ortak bir hedefte gönüllü bir şekilde anlaşıp bunu üretimde uygulamaya başlamalarını öngörüyor.

Tasarıda ayrıca tuz, şeker ve yağda yapılacak azaltma işleminin ürünlerin tat, raf ömrü veya kalitesinde bir değişikliğe sebep olmaması gerektiğini belirtiyor.

Bu tasarı içeriğinde tuz, şeker ve yağ olan bütün hazır gıdaları kapsıyor, ancak asıl odak noktası sık tüketilen ve içerisinde bu üç maddeden yüksek oranda bulunan ekmek, yoğurt ürünleri, kahvaltılık gevrekler, meşrubatlar ve dondurulmuş pizzalar.

Hazır gıdalardaki bu üç madde azaltılırken kalorisinin de azaltılması gerektiğinin savunulduğu tasarıda, ürünün tadını değiştirmek için yüksek kalorili başka bir yağın kullanılamayacağını belirtiliyor.

Alman gazetesine göre bu tasarının amacı, kötü beslenme sebebiyle her geçen gün artan hastalıklara karşı savaşa bir katkı sağlamak.

AFP/DÇ/HS

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