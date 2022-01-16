Almanya Turkovac aşılılara giriş izni vermiyor

Alman hükümeti, başta Avusturya olmak üzere toplam 30 ülkeyi "Yüksek riskli bölgeler" listesine alırken Türk vatandaşlarına yönelik vize şartlarını da güncelledi. Yurtdışından Almanya’ya girişte tanınan aşıları belgeleyen Paul Ehrlich Enstitüsü’nün konuyla ilgili yazılı açıklamasına göre, 15 Ocak’tan itibaren, Almanya’ya giriş vizesi olanlar, Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa, ülkeye alınmayacak. Karar, Türk aşısı olan Turkovac yaptıranları doğrudan etkilerken iki dozunu bu aşıdan tamamlananların dahi Almanya'ya alınmayacağı belirtildi.

Avrupa’da Omicron varyantının etkisi tüm hızıyla sürüyor. İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor. Almanya’da haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı pandemi başladığından bu yana ilk kez 500’e dayandı. 855 bin 600 aktif vakanın bulunduğu ve son 24 saatte78 bin 022 yeni vaka tespit edilen ülkede haftalık insidans değeri de 497,1 olarak belirlendi ve yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

EMA onayı olmayan aşılar kabul edilmiyor

VOA Türkçe'nin haberine göre Almanya, sadece Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşıları yaptıranları ülkeye alırken Çin aşısı Sinovac ve Rus aşısı Sputnik’i de tanımıyor. EMA onaylı aşıların karma kullanımı da kabul ediliyor. Yani ilk dozda AstraZeneca olan birisi ikinci dozda BioNTech yaptırması ya da Moderna ve AstraZeneca aşılarını tercih etmesi durumunda Almanya’ya seyahat edebiliyor. Ancak bu uygulama, Türkiye’de sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri için başlayan, "çift doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü dozda BioNTech uygulaması" ile Almanya’ya girebilmeye de engel oluşturuyor.

Öte yandan Berlin, yeniden "Yüksek riskli bölge" ilan ettiği Avusturya üzerinden ülkeye giriş yapacak ve iki aşısı veya iyileşme raporu olmayan kişilere, test ile giriş yapma koşulu getirirken bu kişilerin 10 gün karantinaya girmek zorunda olduğunu da duyurdu.

Alınan karara göre Cumartesi’yi pazara bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla Avusturya’dan Almanya’ya gelecek olan aşılı veya iyileşen kişiler karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın "Yüksek riskli bölgeler" listesine aldığı ülkeler arasında, Hollanda ve Fransa’nın yanısıra Bulgaristan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri de yer alıyor. Türkiye geçen sonbahardan bu yana söz konusu listede bulunan ülkelerden biri.

Yeni önlemler yürürlüğe girdi

Bu arada federal hükümet ve eyaletlerin üzerinde anlaştığı yeni kurallar da bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni kurallar kapsamında en önemli tedbir ‘2G Plus’ kuralı olarak belirlendi. Buna göre başta gastronomi olmak üzere kültür etkinlileri ve benzeri kapalı mekânlara girişte müşteriler, iki doz aşıya ek olarak hatırlatma dozunu da olduklarını belgelemeleri ya da negatif test sonucu göstermeleri gerekiyor. Geçerli olan uygulamada da, restoran, kafe, bar gibi yerlere sadece aşı olanların ve Covid-19 geçirmiş olanların girmesine izin veriliyordu. Üçüncü hatırlatma aşışını olanlarsa testten muaf tutuldu. Bu uygulama, iki kez aşı olmayanların söz konusu mekânlara girişinin tamamen olanaksız hale gelmesi anlamına geliyor.

Öte yandan karantina süresinin kısaltılması kararı da alındı. Hatırlatma aşısını olanlar, Covid-19 bulaşan birisine temas etseler bile bundan böyle karantina girmeyecek. Enfekte olanlar ve onlarla temas kuranların karantina süresiyse, 14 günden 10 güne indirildi. Yeni önlemler 11 Şubat’a kadar geçerli olacak.