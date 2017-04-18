T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya Türklerin uyumunu tartışıyor

Almanya'da yaşayan Türk seçmenlerin çoğunluğunun 16 Nisan referandumunda Anayasa değişiklikleri için "Evet" oyu vermesi ülkede uyum tartışmalarını alevlendirdi.

18 Nisan 2017 22:06

Türkiye'deki referandumun sonucunu değerlendiren Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Hannelore Kraft, Almanya'daki Türk toplumunda bölünme olmaması uyarısında bulundu. Kraft, "mevcut durumun aynı zamanda Almanya'nın uyum politikalarını da zorlaştırdığını" belirtti. Kraft, Almanya'daki Türklerin halk oylamasına katılma oranının Türkiye'deki oranın 40 puan altında kalmasını "ilginç" bulduğunu söyledi ve "Almanya ve eyaletimizdeki Türkler arasında kutuplaşma olmasını istemiyoruz. Yıllardır barış içinde bizlerle birlikte yaşayıp ödediği vergilerle toplum hayatımızın finansmanına katkıda bulunanları hemşeri addederim. Gelsinler, politikaları birlikte şekillendirelim” dedi.

Kuzey Ren Vestfalya ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in eyalet teşkilatı başkanı Armin Laschet ise "uyum çalışmalarına zarar vereceği" gerekçesiyle yabancılara mahalli idareler seçimlerine katılma hakkı verilmesiyle ilgili planlardan vazgeçilmesini istedi.

Almanya Türk Toplumu adlı sivil toplum kuruluşu da ülkede yaşayan Türklerin büyük çoğunlukla anayasa reformu lehinde oy kullanmasını "dışlanmışlık hissine" bağladı. Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, "Türklerin on yıllardır hissettiklerini oylarıyla protesto ettiklerini" söyledi. Sofuoğlu, bir radyoya yaptığı açıklamada "Almanya’da yaşayan Türklerdeki ayrımcılığa uğratılmışlık ve dışlanmışlık hissinin referandum öncesindeki tartışmalarda ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gerginlikte rol oynadığı" görüşünde olduğunu söyledi.

Çifte vatandaşlık uyuma engel mi?

Koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik partisi de çifte pasaport uygulamasının daha sert koşullara bağlanması şeklindeki talebini yineledi. Hristiyan Birlik partilerinin meclis ortak grubu iç politika sözcüsü Stephan Mayer, "önümüzdeki yasama döneminde çifte vatandaşlık için sağlanan kolaylıkların geri alınmasına önem verdiğini" söyledi. Die Welt gazetesinin sorularını yanıtlayan Mayer, "hiç olmazsa, çifte pasaport sahiplerinin Almanya’da yaşamayan ve Almanya ile ilişkisi olmayan çocuklarının vatandaşlıktan çıkarılmasını" talep etti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, yabancıların Almanya’ya intibak ettirilmesiyle ilgili tartışmaların "entegrasyon politikasındaki hataları örtbas etme" amaçlı olduğunu belirtti. Dağdelen bir haber kanalına verdiği demeçte, “Almanya’daki Türklerin anayasa reformuna yüksek oranda ‘evet’ demesi, Cumhurbaşkanı Erdogan’ın yıllardır Almanya’daki bağlantılarını kullanmasına izin verilmesinin bir sonucudur” dedi.

"Almanya'daki Türklerin yüzde 15'i Erdoğan'ı destekliyor"

Seçim araştırmaları uzmanı Joachim Schulte, Almanya'daki Türklerin referandumda çoğunlukla "Evet" oyu kullanmasının uyum politikalarının başarısızlığa uğramasına gerekçe oluşturamayacağını söyledi.

Berlin'deki bir kamuoyu araştırma şirketinin direktörlüğünü yapan Schulte, Almanya'daki Türklerin çok küçük bir bölümünün sandığa "Evet" oyu attığını hatırlattı. Alman uzman, Almanya'daki 3 milyona yakın Türk'ün yaklaşık yarısının seçme hakkına sahip olduğunu ve "Evet" oylarının yüzde 63 çıkmasının Almanya'daki Türklerin sadece yüzde 15'inin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği anlamına geldiğini belirtti. Joachim Schulte, Almanya'daki Türklerin uyum endeksinde geriye düşmelerinde Türkiye ile sıkı bağları olmasının rol oynadığını da sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkNisanAnayasaKuzey Ren VestfalyaSosyal Demokrat Partili Başbakanı Hannelore Kraft Almanya TürkAlmanya TürklerinTürkiyeTürklerRen VestfalyaHristiyan Demokrat BirlikArmin LaschetTürk ToplumuTürklerinToplumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24