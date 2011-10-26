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Dünya

Almanya Türkiye'ye yardım etme kararı aldı BERLİN (A.A)

26 Ekim 2011 21:47

-Almanya Türkiye'ye yardım etme kararı aldı BERLİN (A.A) - 26.10.2011 - Alman hükümeti Van'daki deprem sebebiyle Türkiye'ye yardım etme kararı aldı. Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Markus Löning, Berlin'de yaptığı açıklamada, ''Türk dostların'' depremden dolayı kendilerinden yardım talebinde bulunduğu belirterek, ''Buna tabii ki hemen olumlu yanıt verdik. 500 adet kış şartlarına uygun çadır, 2 bin 500 adet battaniye ve 14 adet çadır ısıtıcısını hızlı bir şekilde deprem bölgesine gönderilecek'' dedi. Sevkiyatı Alman Kızılhaç'ının yapacağını ve Almanya Dışişleri Bakanlığının bunun için 360 bin avro vereceğini ifade eden Löning, ''Onlarca yıldan beri Almanya'ya sıkı bir şekilde bağlı olan bir bölgedeki insanlara zor durumlarında yardımcı olabileceğimiz için çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

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